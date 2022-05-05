На Таймыре расследуют уголовное дело о двух эпизодах кражи рыбы из коптильни

В начале апреля в полицию Таймыра поступил звонок из местного коптильного цеха. Сторож рассказал, что заметил в контейнере с готовой продукцией незнакомца и закрыл его там. Прибывшие на место стражи порядка задержали 47-летнего местного жителя. Он признался, что собирался на рыбалку, но потом решил поживиться в контейнерах с готовой продукцией коптильни.

В цех злоумышленник попал, отжав замок. Оценив ассортимент, он набил коробку форелью, но когда собирался покинуть место преступления, сторож закрыл дверь. Общий вес продукции, подготовленной к выносу, составил более 23 кг, сумма ущерба — более 28 тысяч рублей.

Во время допроса мужчина признался, что это был не первый случай кражи с этого предприятия. Ранее он таким же образом похитил мешок корюшки весом 30 кг. Тогда сумма ущерба составила 13,5 тыс. рублей. Рыбу «добытчик» продал жителям Дудинки.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.