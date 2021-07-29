На Таймыре стартовал второй этап Большой норильской экспедиции — 2021

В ходе исследований учёные Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) взяли пробы почвы в пяти точках вдоль берега ручья и в месте его впадения в реку Далдыкан.

«Мы отобрали несколько образцов. С каждой точки у нас есть три горизонта: 0–5, 5–10 и 10–20 см. Нам предстоит оценить содержание нефтепродуктов, определить их состав и свойства почв, которые влияют на их способность к закреплению нефтепродуктов. Это содержание органического углерода, плотность почв и другие параметры», — сообщил руководитель отряда «Наземные экосистемы», ведущий научный сотрудник института почвоведения и агрохимии СО РАН Денис Соколов.

Второй отряд — «Водные экосистемы» — состоит из сотрудников пяти научных институтов: гидрологи, гидрохимики, экологи, геологи и гидробиологи. Они проанализируют пробы воды, соберут образцы донных отложений и измерят физико-химические свойства воды на месте. Далее пробы будут отправлены в лаборатории Красноярска, Новосибирска и Тюмени.

В рамках второго этапа учёные планируют обследовать участок протяжённостью более 200 км к северу от Норильска. Оба отряда пройдут по основному маршруту прошлогодней экспедиции.