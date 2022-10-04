На Таймыре стартовала серия съёмок этнографических фильмов «Дети Солнца» о представителях коренных малочисленных народов

«Таймыр – удивительное место, где природа и человек пытаются укротить друг друга. В суровых условиях Севера каждый уже герой и достоин отдельного фильма», – отмечает Анна Коряковцева, автор, режиссёр и продюсер проекта «Земля людей» на телеканале «Россия-Культура», генеральный директор ООО «ТВ Студия Август».

Инициатором проекта выступила АНО «Кириллика» и ООО «ТВ Студия Август» при поддержке Фонда президентских грантов. Для реализации проекта впервые объединили свои усилия учёные-этнографы и команда документалистов – съёмочная группа ООО «ТВ Студии Август», создающая этнографические фильмы для телецикла «Земля людей» (телеканал «Россия-Культура»).

Организаторы отмечают, что команда уже не первый год успешно занимается съёмками документальных фильмов о жизни малочисленных этносов из отдалённых уголков страны. Ведь только так, фиксируя в режиме реального времени уникальный образ жизни народов, можно сохранить нематериальное культурное наследие России.

Результатом этих экспедиций должен стать медиаконтент, рассчитанный на самую широкую аудиторию: в эфиры на канале «Россия-Культура» выйдут видеоматериалы о культуре, традициях и быте малочисленных народов Таймыра.