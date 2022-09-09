На Таймыре транспортные полицейские пресекли незаконную добычу рыбы семейства лососёвых

В ходе рейдовых мероприятий по охране природной среды и пресечению незаконной добычи биологических ресурсов сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России задержали норильчанина, который занимался выловом рыбы с помощью запрещённых орудий лова. Разрешение на добычу водных биоресурсов у подозреваемого в браконьерстве отсутствовало.

На озере Лама мужчина выловил 74 особи сига и двух гольцов. По заключению специалистов природоохранного ведомства, противоправные действия гражданина причинили природной среде ущерб в размере более 270 тысяч рублей.

Транспортные полицейские изъяли две сети, с помощью которых вёлся промысел, и незаконно добытые биоресурсы. Группой дознания Таймырского ЛО МВД России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча водных биологических ресурсов), за которое установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.