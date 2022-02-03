На Таймыре транспортные полицейские задержали двоих подозреваемых в браконьерстве

Сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России произвели задержание во время рейда по пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов - на Енисее, поблизости от Дудинки. Подозреваемые, используя сети длинной 30 и 50 метров, не имея на то разрешения, выловили почти 70 экземпляров рыбы рода сиговых. По заключению специалистов, незаконный промысел причинил природной среде ущерб на сумму около четверти миллиона рублей.

В отношении обоих мужчин группой дознания Таймырского ЛО МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). За данный проступок установлено наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.