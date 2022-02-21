На Таймыре у браконьеров изъяли более 230 туш дикого северного оленя
На Таймыре у браконьеров изъяли более 230 туш дикого северного оленя
Охотинспекторы минэкологии края вместе с росгвардейцами и полицейскими провели рейды по пресечению браконьерства.
Помимо 230 туш северного оленя, было найдено 342 камуса оленя и более десятка мешков рыбы северных пород.
Рейд проходил по охотугодьям и местным посёлкам: поиски велись в окрестностях Норильска, рек Пясины и Хеты, в посёлках Усть-Авам и Волочанка.
Было осмотрено 16 точек по добыче дикого северного оленя, которые принадлежат охотникам. Нарушений там не выявлено.
В посёлке Усть-Авам у одного из жителей было найдено 27 туш оленя, добытых сверх нормы, а в его снегоходе обнаружены патроны к нарезному оружию. Проводится следственная проверка. Снегоход, патроны и туши незаконно добытых животных у мужчины изъяли.
Ещё у одного жителя посёлка нашли 122 оленьи туши, добытые сверх нормы. Их также изъяли вместе с техникой.
Вблизи посёлка Волочанка были обнаружены шесть замаскированных мест, в которых были спрятаны туши оленей, рыба северных пород и техника. Информация передана в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Кроме того, с местными жителями были проведены профилактические беседы о недопущении нарушений правил охоты, ношения и хранения огнестрельного оружия. Проверка на Таймыре продолжается.