На Таймыре в выходные утонул мужчина

Как сообщают в МЧС Красноярского края, в субботу на озере Харгы, которое находится в 72 км на юго-втосток от посёлка Сындасско, при движении на буране «Лидер» под лёд ушёл мужчина 1988 года рождения. Спасатели отмечают, что мужчина скрылся подо льдом вместе со снегоходом.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из Хатанги.

Сотрудники МЧС предупреждают: на севере края уже начинается становление льда на водоёмах. Подумайте о своей ответственности, прежде чем выходить и тем более выезжать на тонкий лёд.