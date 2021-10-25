На Таймыре заблудилась супружеская пара рыбаков

Как и у многих жителей посёлка Носок, у супругов Галины и Олега есть своя промысловая точка «Хуриха», куда они и отправились на моторной лодке 21 октября. Однако они сбились с пути, перепутали протоки и решили вернуться обратно, но не рассчитали количество бензина, и им пришлось продолжить путь пешком. Ситуацию усугубила метель, и пара окончательно заблудилась.

Спустя сутки по спутниковой связи супруги предупредили родственников о случившемся. Самая большая проблема заключается в том, что от холода у них отсырели спички, из-за чего развести костёр стало невозможно. Но продукты у путников ещё есть.

Сейчас управление ГО и ЧС ведёт поиски. Связь с рыбаками поддерживается.