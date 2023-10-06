На Таймыре запустили туристическую платформу Discover Taimyr

О новой платформе на межрегиональном форуме СМИ «Енисей.РФ» рассказала пресс–секретарь Агентства развития Норильска Анна Финн.

«На сайте размещена информация о доступных туристических продуктах территории. Пользователь может выбрать наиболее интересные активности, желаемое время путешествия и создать свой собственный уникальный маршрут. Конструктор путешествий — отличительная особенность платформы, — рассказала Анна Финн. — Таймыр — это действительно уникальное место, поражающее своей дикой красотой. В этом убедится каждый, кто сначала зайдёт на платформу Discover Taimyr, а затем приедет на полуостров лично».

Путешественникам предлагают десятки туров, среди них есть и промышленные. В разделе «Туры и экскурсии» подробно рассказывается об однодневных и многодневных путешествиях, а также об экскурсиях по населённым пунктам и красивым местам полуострова. Норильчане и гости города могут посетить производственные предприятия города, например молокозавод или хлебозавод, и даже уникальный подземный учебный полигон шахты «Ангдрит» рудника «Кайерканский».