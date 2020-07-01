На Таймыре проведут этнологическую экспертизу в связи с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3

На территории Таймыра будет проведена этнологическая экспертиза для определения нанесённого ущерба традиционным видам хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. По данному вопросу в Дудинке состоялось совещание при главе Таймыра Евгении Вершинине.

Как рассказал присутствующим заместитель директора ПОРА Андрей Иванов, основная задача проведения экспертизы – выработать рекомендательные меры по компенсационным мероприятиям и наладить систему этнологического мониторинга на продолжительный период.

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока выступила с инициативой по проведению этнологической экспертизы и совместно с ПОРА начата работа соответствующей комиссии. Сейчас мы находимся на этапе полевых исследований. Всю работу планируем завершить в течение 1,5-2 месяцев», - подчеркнул Андрей Иванов.

Более подробно о первом этапе работ рассказал Дмитрий Белов, представитель ПОРА и координатор полевых работ:

«Сейчас в бассейнах реки Пясины и озера Пясино работает группа специалистов – это учёные и эксперты МГУ имени Ломоносова (Москва), лаборатории арктического биомониторинга САФУ (Архангельск), отдела этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем Академии наук Республики Саха (Якутск), института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН. В ближайшие дни специалисты произведут заборы проб воды. Вообще вся деятельность учёных в будущем обязательно будет проводиться в присутствии представителей коренных народов».

В свою очередь предложения от Таймырского Долгано-Ненецкого района озвучила первый вице-президент региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Красноярского края Анфиса Никифорова. Она отметила, что основная цель – это сохранить, защитить и восстановить исконную среду обитания коренных народов Таймыра.

«Мы собрали перечень предложений, которые лягут в основу разработки долгосрочной целевой федеральной программы. По результатам всех наших совещаний и рабочих встреч сегодня мы определяем пять задач: восстановление водных биологических ресурсов, сохранение популяции дикого северного оленя, защита окружающей среды, развитие этнотуризма, развитие домашнего северного оленеводства», - рассказала Анфиса Никифорова.

В зависимости от поставленной задачи предлагается: строительство рыборазводного завода, открытие биологической станции, проведение мониторинга размещения и определение численности популяции дикого северного оленя, создание и функционирования территорий традиционного природопользования на федеральном уровне, организация системы мониторинга состояния окружающей среды на территории района, ликвидация накопленного экологического мусора, строительство мусоросжигающего завода, создание перерабатывающих цехов и развитие туристических кластеров и другое.

Дополнительно руководитель территории Евгений Вершинин отметил:

«Сегодня требует вмешательства и федеральное, и краевое законодательство, в части методики расчёта убытков и экологического ущерба. Кроме того, необходимо изучение также боковых водоемов. Что касается реализации «мусорной реформы», то сегодня мы говорим о том, что Таймыр должен стать пилотной зоной в части организаций на арктической территории системного подхода в работе с твердыми коммунальными отходами. Это предполагает наличие в каждом посёлке мусоросжигательной установки, в Дудинке можно говорить о заводе. В случае положительного опыта работы потом можно распространить практику на всю арктическую территорию».