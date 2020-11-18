На территории Красноярского края реализуется программа «Студенты Таймыра»
На территории Красноярского края реализуется программа «Студенты Таймыра»
Она направлена на обучение представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории края.
Для реализации этой программы с 2020 года организовано их обучение в Норильском государственном индустриальном институте за счёт средств Заполярного филиала «Норникеля». Уже в этом году на эти цели компания направила более 5,5 млн рублей.
19 представителей КМНС из Дудинки, посёлков Тухард, Усть-Порт, Волочанка по результатам вступительных экзаменов зачислены в НГИИ и будут проходить очное и заочное обучение по специальностям: горное дело, наземные транспортно-технологические комплексы, экономика, строительство, менеджмент, технологические машины и оборудование.
«Норникель» полностью берёт на себя расходы по оплате обучения студентов, их проживания, проезда к месту обучения и обратно, дополнительных курсов по профильным предметам. Также из средств компании студентам, обучающимся очно, а в сессионный период и заочникам, выплачивается ежемесячная стипендия в размере 20 000 рублей.