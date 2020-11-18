На территории Красноярского края реализуется программа «Студенты Таймыра»

Для реализации этой программы с 2020 года организовано их обучение в Норильском государственном индустриальном институте за счёт средств Заполярного филиала «Норникеля». Уже в этом году на эти цели компания направила более 5,5 млн рублей.

19 представителей КМНС из Дудинки, посёлков Тухард, Усть-Порт, Волочанка по результатам вступительных экзаменов зачислены в НГИИ и будут проходить очное и заочное обучение по специальностям: горное дело, наземные транспортно-технологические комплексы, экономика, строительство, менеджмент, технологические машины и оборудование.

«Норникель» полностью берёт на себя расходы по оплате обучения студентов, их проживания, проезда к месту обучения и обратно, дополнительных курсов по профильным предметам. Также из средств компании студентам, обучающимся очно, а в сессионный период и заочникам, выплачивается ежемесячная стипендия в размере 20 000 рублей.