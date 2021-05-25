МАУ ИЦ «Норильские новости»

На трассе Норильск-Талнах тягач столкнулся с автобусом ПАЗ

На трассе Норильск-Талнах тягач столкнулся с автобусом ПАЗ

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На трассе Норильск-Талнах тягач столкнулся с автобусом ПАЗ

На трассе Норильск-Талнах тягач столкнулся с автобусом ПАЗ

ДТП произошло сегодня в 6.45 на третьем километре автодороги. Столкновение с автобусом ПАЗ, который ехал из Норильска в Талнах навстречу грузовику, случилось из-за заноса задней оси трала тягача. Автобус следовал по заказному маршруту, перевозя рабочих. За медицинской помощью обратились шесть его пассажиров.

Из-за аварии на трассе Норильск-Талнах образовалась пробка. Сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность дорожного движения на месте происшествия.

На данный момент движение по автодороге постепенно восстанавливается.

Госавтоинспекторы напоминают водителям о необходимости снижать скорость и соблюдать дистанцию между транспортными средствами при неблагоприятных погодных условиях.

Текст Наталья Черкашина
Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
25 мая в 11:19 490
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