На участие в «Профтреке» для старшеклассников поступило более ста заявок

Старт «Профтрека» корпоративного проекта «Норникеля» «Профнавигатор» прошёл в спортхолле «Айка». На встрече со старшеклассниками в формате «Норникель-часа» выступили специалисты департамента реализации кадровых и социальных проектов, центра кадрового сопровождения, управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля», а также представители Заполярного государственного университета имени Н. М. Федоровского.

Ежегодно управлением корпоративных проектов Заполярного филиала реализуется комплекс профориентационных мероприятий, направленных на формирование модели «школа – профессиональные образовательные организации – предприятие». В этом учебном году старшеклассники норильских школ познакомятся с профессиональными возможностями города и карьерными перспективами в компании, приняв участие в Профтреке «Школа – СПО/ЗГУ – Норникель».

С 9 по 18 октября во всех общеобразовательных учреждениях Норильска, Талнаха и Кайеркана прошли студенческие десанты, во время которых студенты ЗГУ познакомили ребят с направлениями профессиональной подготовки, особенностями обучения в самом северном вузе и пригласили школьников на «Профтрек».

В начале встречи собравшимся школьникам было предложено поучаствовать в живом опросе в программе AhaSlides. Далее участников поприветствовала и. о. начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Лариса Непляхович. Она отметила, что компания создаёт для молодых людей уникальные возможности для получения качественного профессионального образования, гарантированного трудоустройства и стремительного карьерного роста.

И. о. начальника отдела корпоративных молодёжных программ управления развития кадрового потенциала департамента реализации кадровых и социальных проектов Олег Исаев в своём выступлении развеял мифы о жизни и работе в Норильске, а также рассказал о программах «Норникеля» для студентов и молодых специалистов. Будучи сам выпускником ЗГУ, он не понаслышке знает о вопросах и сомнениях, которые возникают у старшеклассников и ребят на студенческой скамье. Он отметил, что ребята, которые остаются в Норильске, имеют прекрасные возможности для карьерного и профессионального роста, а сотрудничество компании с ЗГУ позволяет качественно подготовить специалиста для производства.

Для участия в «Профтреке» школьникам необходимо было не только заполнить заявку, но и составить своё первое резюме на соискание вакансии в «Норникеле». Оценивали работы участников специалисты отдела по подбору персонала центра кадрового сопровождения Анна Скакуник и Юлия Кузовова. Они рассказали об основных правилах составления резюме и отметили призами ребят, которые лучше всех справились с заданием. Ими стали выпускницы школы № 39 Кристина Шахурина, школы № 41 Диана Анисимова и девятиклассник школы № 1 Платон Курбатов.

«Профтрек» – это комплекс мероприятий, который даст максимум знаний и возможностей узнать о Заполярном государственном университете, познакомиться со студентами и преподавателями, принять участие в проектной работе. Школьники совместно со студентами будут работать в группах по выбранному направлению над исследовательскими проектами «Будущее за Норильском!», проверят свои знания в профориентационной игре «Что? Где? Когда?», освоят навыки командной работы и познакомятся с корпоративной культурой на тренинге «Наши ценности в работе и в жизни», – рассказала о предстоящих мероприятиях Наталья Гладкая, главный специалист отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля».

В завершение «Норникель-часа» участники «Профтрека» познакомились со студентами-наставниками, которые будут сопровождать их на кафедрах ЗГУ по выбранным направлениям: экономика и менеджмент, электроэнергетика, информационные системы и технологии, горное дело и разработка месторождений полезных ископаемых, строительство и теплогазоводоснабжение, металлургия цветных металлов, 3D-моделирование и цифровой инжиниринг. Впереди у ребят участие в практических мероприятиях.

«Очень нужное, интересное мероприятие. В дальнейшем я планирую поступать в ЗГУ, поэтому от «Профтрека» я рассчитываю получить полезные знания и навыки, которые помогут мне на пути к моей будущей профессии. Я уже пообщался со своими наставниками по направлению «информационные системы и технологии», это увлечённые ребята», – поделился своими впечатлениями учащийся средней школы № 23 Саттаров Марк.

Финал «Профтрека» запланирован на 29 ноября, во время которого состоятся защита исследовательских проектов, хакатон и награждение активных участников.

Текст: Гузель Табаева

Фото: Евгений Павленко