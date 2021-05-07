На улице Комсомольской девятилетняя девочка провалилась в сугроб

Опасность поджидала девочку в одном из дворов. Друзья попытались вызволить её из снежного плена, но у них ничего не получилось. Тогда они побежали к дороге и попытались остановить машины, чтобы позвать на помощь взрослых. Проходивший мимо сотрудник Норильского отдела вневедомственной охраны, старший лейтенант полиции Евгений Занегин заметил растерянных ребятишек и поспешил им на помощь. Сообщив о происшествии в дежурную часть, он начал раскапывать сугроб. Через несколько минут на место прибыли наряд вневедомственной охраны и скорая помощь. Девочку, целую и невредимую, доставили домой.