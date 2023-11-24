На управление муниципальным имуществом в 2024 году направят 266 миллионов рублей

Так, почти 10 млн рублей направят на мероприятия по землеустройству и землепользованию: межевание земельных участков, кадастровые работы, оценку рыночной стоимости земельных участков и пр.

Чуть более 2 млн рублей выделят на проведение технической инвентаризации муниципальной недвижимости.

На содержание и обслуживание муниципального имущества направят 104,5 млн рублей. В частности, речь идёт о содержании пустующих жилых и нежилых помещений, компенсации безнадёжной к взысканию задолженности, проведении санитарно-дезинфекционных работ высвободившихся муниципальных помещений для последующего заселения, оплате коммунальных услуг за пустующие помещения муниципальной собственности и т. д.

Рассмотрев предлагаемый проект программы, депутаты согласовали запланированный объём финансирования, рекомендовав учесть его при рассмотрении бюджета на ближайшей сессии местного парламента.