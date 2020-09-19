На вирус начхать?

Главный страх

На простуду многие россияне, как говорится, чихать хотели, не считая сезонный грипп чем–то серьёзным, на что стоит обращать внимание. Но, посмотрим на статистику. Учёные подсчитали, что человек за свою жизнь в общей сложности болеет простудой около семи лет (для сравнения: за едой он проводит шесть лет), а на лечение тратятся огромные деньги.

Впрочем, пандемия многое изменила. Вокруг сезонной вакцинации от гриппа разгорелись нешуточные споры. Большинство противников прививки опасаются, что, встретившись вместе, две эти заразы могут свести в могилу даже молодого и здорового человека, не говоря уже о группах риска. Вот, собственно, поэтому и надо прививаться. Современные вакцины абсолютно безопасны и довольно эффективны, утверждают врачи. И рекомендуют: если вы решились на прививку — не стоит с ней затягивать. Объясним, почему.

Во–первых, вакцина действует не сразу — для того чтобы выработался иммунитет, требуется около двух недель. Поэтому и прививаются заранее, иначе есть риск подхватить вирус до того, как организм будет готов с ним бороться. Кроме того, если человек уже успел заразиться, то делать прививку бессмысленно — это только создаст дополнительную нагрузку на иммунную систему.

Немало опасений вызывает и плановая вакцинация малышей. Родители тревожатся, что прививка может подорвать иммунитет ребёнка, а главное — они не хотят лишний раз вести его в поликлинику, чтобы вдруг «чего не подхватить».

Здесь надо понимать важный момент: оберегая таким образом чадо от коронавируса, вы оставляете его беззащитным перед целым букетом других не менее, а порой и более опасных заболеваний. Кроме того, в детских поликлиниках давно действует разделение пациентов на плановых и симптомных, а значит, при походе за вакциной риск заразиться чем–то в самой поликлинике минимален. А вот если ребёнок и правда приболел: сопливит, температурит и кашляет — плановую прививку, конечно, лучше перенести. Думаю, это понимают любые мало–мальски ответственные родители.

Где и как?

Кампания по вакцинации уже идёт полным ходом. В этом году в Норильске планируется привить не менее 60% жителей — это на 10% больше, чем обычно. Связано это, опять же, с пандемией. По заверению врачей, обычно 50–процентный порог вакцинации наш город преодолевает без проблем, так что и с новой задачей справится.

Как сообщил Олег Копытов, врач–эпидемиолог норильской межрайонной поликлиники № 1, к началу прививочной компании в Норильск доставили вакцины российского производства, и на данный момент привиты уже около четырех тысяч человек. При необходимости врачи могу обеспечить вакциной всё население города, поэтому переживать, что защиты от гриппа на всех не хватит, не стоит.

Где можно привиться? На некоторых предприятиях руководители взяли на себя труд организовать вакцинацию коллектива прямо на рабочих местах. И сотрудникам ходить никуда не надо, и выписывать потом больничные пачками не придётся. Это, пожалуй, самый удобный и простой способ обзавестись защитой от гриппа. Так что в первую очередь следует узнать, не планируется ли нечто подобное и в вашей организации. К примеру, вакцинация «без отрыва от производства» сейчас идёт во всех учебных заведениях города, спортивных школах и учреждениях культуры. Сотрудники образовательной сферы — одни из тех, для кого сезонная вакцинация обязательна. На данный момент в Норильске из шести тысяч педагогов и воспитателей привиты уже более тысячи.

Если нет возможности привиться на рабочем месте, то придётся идти за вакциной в поликлинику по месту регистрации. Понадобятся паспорт и медицинский полис. В медучреждении пройти вакцинацию можно по живой очереди или записавшись через регистратуру на конкретное время. Что касается детей, здесь два варианта. Первый — записаться заранее и привести ребёнка в поликлинику. Второй — дождаться плановых прививок в учебном заведении, когда медики сами придут в школу или детский сад. Единственное, понадобится письменное разрешение родителей на эту процедуру.

Год от года

У многих возникают вопросы, почему прививку от гриппа ставят каждый год. Чтобы выработался иммунитет к конкретному заболеванию, недостаточно им раз переболеть или вовремя привиться. Грипп — один из самых адаптивных и активно мутирующих вирусов. В этом году специалисты ВОЗ выявили три новых штамма гриппа, собственно, против них и действует новая вакцина. Уже существующие в организме антитела для них не преграда. Иммунной системе придётся конструировать специальный защитный механизм именно под этих уникальных «захватчиков».

В тему

Защищайся!

Первый и самый простой совет по профилактике простудных заболеваний — одевайтесь по сезону. Проще говоря, теплее, даже если вовсю светит солнце и синоптики сулят ясный, погожий денёк. Осенняя погода так изменчива. Тем более в Заполярье, где в это время года шапка должна быть если не на голове, то хотя бы под рукой.

Про мытые руки и кашель в кулак говорить не будем — и так всё понятно. А вот перчатки, которыми норильчане пренебрегали даже в разгар пандемии, в период гриппозной вспышки могут оказаться ещё полезнее. Дело в том, что вирус гриппа сохраняется на поверхностях до 72 часов. Поэтому не лишним будет в магазинах брать продукты защищёнными руками. К слову, можно использовать и обычные перчатки, а дома помыть продукты или их упаковку. Что касается масок — в магазинах, автобусах и общественных местах их никто не отменял.

Кто во что горазд

У россиян в качестве профилактики всё популярнее становятся БАДы, иммуномодуляторы, мультивитамины и прочие таблеточки, которые нам активно навязывают с экранов телевизоров. Здесь надо быть осторожнее и всё–таки следует сначала посоветоваться с врачами. Бесконтрольный приём этих препаратов может, наоборот, нанести серьёзный урон здоровью.

Даже если простуда уже накрыла, большинство россиян не спешат к докторам, а предпочитают бороться с болезнью народными средствами. Их огромное множество. Чеснок, водка с перцем, чай с ромашкой, мёд с кедровыми орешками, медвежий жир и т. д. и т. п. Проблема в том, что эффективность всех этих методов никогда не подтверждалась клиническими испытаниями, поэтому нельзя однозначно говорить, что они помогают или, наоборот, не работают. Конечно, можно использовать бабушкины рецепты, но тут важно не переусердствовать, чтобы не навредить. Ну а главный совет в профилактике простудных заболеваний — сохраняйте позитивный настрой, ведь при депрессии и апатии люди болеют в три раза чаще.

Чем и как лечитесь от простуды?

Говорит эксперт

– Раньше вакцины были «живые». В организм пациента вводился ослабленный вирус, который, и правда, мог дать побочную реакцию. Однако препараты последнего поколения безопасны, они созданы из компонентов вируса и не могут вызвать заболевание. Елена Тихонова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Красноярского края

– Традиционно осенью происходит подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. Существует более 200 вирусов, которые вызывают респираторные болезни. В этом году к уже известным присоединился новый — коронавирус COVID–19. Чтобы предотвратить рост заболеваемости сезонными простудами, а также коронавирусной инфекцией, снизить риск тяжёлого течения болезни и развития осложнений, с особым вниманием рекомендую отнестись к специфической профилактике, а именно к вакцинации против гриппа. В Красноярском крае она проводится повсеместно и бесплатно.

При отсутствии противопоказаний советую обязательно ввести препарат от гриппа. Эта инфекция, как и коронавирус, особенно опасна для пациентов из группы риска: пожилых людей, беременных и тех, у кого есть хронические заболевания сердечно–сосудистой и дыхательной систем, ожирение, иммуннодефицитные состояния, онкология. Из–за сопутствующих патологий у таких пациентов снижен иммунитет, поэтому им обязательно нужно сделать прививку от гриппа. Если же к гриппу присоединится ещё и коронавирусная инфекция — это будет двойной удар по организму. А вакцинирование не только позволит избежать заражения сезонным заболеванием, но и обезопасит человека от возможных серьёзных осложнений в условиях пандемии коронавируса.

Каждый год вакцина от гриппа обновляется (в связи с предполагаемыми штаммами), поэтому прививаться необходимо ежегодно. При этом многие противники вакцинирования боятся делать прививки, опасаясь, что даже ослабленный вирус может нанести вред организму. Это не соответствует истине. Раньше вакцины были «живые».

В организм пациента вводился ослабленный вирус, который, и правда, мог дать побочную реакцию. Однако препараты последнего поколения безопасны, они созданы из компонентов вируса и не могут вызвать заболевание. В составе конъюгированной 3–4–валентной вакцины — только антигены вируса, которые активизируют наш иммунитет на выработку антител. Это и есть защита от вируса.

Я рекомендую населению прибегать к превентивной профилактике. Единственный эффективный способ защиты от ожидаемого и ежегодно регистрируемого сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ, гриппом, в том числе и коронавирусной инфекцией — индивидуальный: ношение масок и соблюдение личной гигиены. Такие меры профилактики необходимы для того, чтобы не заболеть самому и не заразить окружающих. Ведь у многих заболевание протекает в лёгкой форме, не вызывая тяжёлых осложнений. Встречается и бессимптомное течение болезни: такие люди, сами того не подозревая, становятся источниками заражения для других.

Нельзя забывать и об элементарном этикете: если чихаете, кашляете, используйте одноразовые платочки. Вирус может остаться на ваших ладонях и, следовательно, на поверхностях, к которым вы прикасаетесь.

Плановая вакцинация против гриппа в нашей стране началась в конце августа. В этом году планируется привить 60% жителей Красноярского края — это на 10% больше, чем в прошлом. Иммунная прослойка позволит избежать роста заболеваемости сезонными инфекциями.

Подумаем вместе

Павел, жизнерадостный человек:

– Хорошим настроением. Я заметил, что оптимисты реже болеют, а если и простынут, то легче переносят недомогание. В своей жизни я совмещаю народные рецепты с рекомендациями врачей и лекарствами: аспирин с малиной, антигриппин с имбирём и лимоном, прохладные компрессы на лоб при температуре или горчичники, чтобы прогреться. И побольше положительных эмоций, хороших фильмов и книг, поменьше телевизора, а для профилактики простуд и укрепления иммунитета — обязательно закаливание и зарядка.

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Татьяна, верит в народные методы лечения:

– Если донимают першение в горле или сухой кашель, то намазываю грудь мёдом, накрываюсь полотенцем или простынкой и ложусь в постель. Это и лечебный, и косметический эффект. Отлично помогает обычная горчица (в порошке, из банки или тюбика), её можно заменить и горчичниками. Насыпаем её в целлофановые пакеты или носочки (как вариант — намазываем на стопы), затем надеваем пакеты на ноги, сверху носки... и греемся. Придётся немного потерпеть, но мы же хотим быть здоровыми... Ещё один момент: горчица из тюбика меньше жжётся.

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Натали, сотрудник компании «Норникель»:

– Лучший способ борьбы с гриппом, простудой и прочей хандрой — это солнце, воздух и вода. Побольше движения – пусть это будут просто прогулки, например, по Ленинскому проспекту; контрастный душ, который и закаливает, и омолаживает; регулярное проветривание квартиры, особенно перед сном. И нельзя забывать о прививках, делать их надо своевременно. А ещё стараться одеваться по погоде, по сезону. Всё просто.

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Алла Баркарь, увлечённый человек:

– В сезон простуд и гриппа я готовлю витаминную смесь. Она отлично укрепляет иммунитет. Берём по 100 граммов фиников, чернослива, кураги, чёрного изюма, грецких орехов. Пропускаем всё это через мясорубку. Добавляем 100 мл мёда и одну столовую ложку имбиря в порошке. Храним в стеклянных баночках в холодильнике. Принимаем утром натощак по одной столовой ложке с чаем, можно также выпить ещё и днём — для большего эффекта.

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Елена Фундовая, работник ГЦК:

– Надо сказать, болею я нечасто. За восемь лет всего пару раз была на больничном. Бабушка и мама научили в случае простуды сразу пить горячий чай с малиной и мёдом. Это всегда эффективно, мне даже лекарства почти не приходится употреблять. Если есть возможность, то больничный лист не беру, а просто отлежусь несколько дней дома, используя народные методы лечения, и смело выхожу на работу. Честно сказать, прививки я почему–то боюсь делать, пока без них обходилась. Для профилактики пью обычные витамины из аптеки. Всем желаю быть здоровыми!

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Зинур Шакуров, пожарный на пенсии:

– Я в норильском детстве нередко простужался. Однажды с «Мальчишками Севера» был в походе в Саянах, подхватил там ангину, затемпературил, на ногах еле стоял. Спас тогда дедушка из староверов — он меня крепко пропарил в бане, а потом его жена угостила меня двумя кружками настоев — горьким и сладким. Через три часа я проснулся полным сил. Мне объяснили, что это были водные экстракты золотого и маральего корня.

Их можно приобрести в аптеке: первый настой — под названием родиола розовая (это наш сибирский женьшень), а второй — левзея софроловидная. Они всегда есть в моём доме. Очень помогали во время работы в МЧС, когда доводилось и перегреваться, и переохлаждаться. И ещё всем советую пить побольше горячего чая, а мед для лечебного эффекта, обязательно надо рассасывать. Да и прививки никогда не помешают.