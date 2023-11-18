На все руки доки

Давно в дозоре

История норильской транспортной милиции началась ещё в 1979–м, когда за порядком в аэропорту следили два сотрудника милиции. В начале 1980–х уже работал линейный отдел со штатом семь человек, а к 1984 году в ЛОМе (как тогда называлось подразделение) работали 20 человек. Сегодня в Таймырском ЛОВД трудятся более 100 сотрудников: линейный отдел полиции, четыре линейных пункта, следственное отделение, группа дознания, подразделения полиции по оперативной работе и охране общественного порядка, кинологическая служба и подразделения по обеспечению служебной деятельности отдела. Зона охвата просто огромная — не только аэропорт, как некоторые считают.

– Наша территория обслуживания на юге простирается на 955 км (от устья реки Хантайка), на севере — до острова Диксон, на юго–востоке включает акваторию морского порта в селе Хатанга. В морском порту Дудинки работает одно линейное отделение, ещё четыре на значительном расстоянии от Таймырского ЛО МВД — это пункты полиции в аэропорту и порту Игарки, на Вальке, в Хатанге и Диксоне, — рассказывает Дмитрий Такчинаков, подполковник полиции начальник Таймырского линейного отдела МВД России на транспорте.

В задачу ЛОВД входит охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Это если официально. По сути, именно транспортные полицейские — первый заслон на пути

в Норильск и Дудинку оружия и наркотиков. С обнаружением последних помогает кинологическая служба, кстати самая северная в системе МВД России. Сейчас на страже порядка стоят три кинолога и четыре служебных собаки разных пород. Четвероногих полицейских тщательно отбирают ещё щенками. Они должны быть храбрыми и уравновешенными, ориентированными на сотрудничество с человеком. Вместе с наставником будущий служебный пёс проходит серьёзное обучение в кинологической школе, ежедневно посещая тренировки. Впоследствии сотрудники кинологического отдела вместе с питомцами досматривают пассажирские и грузовые самолёты, ручную кладь и багаж пассажиров на предмет обнаружения запрещённых веществ и предметов. При выявлении незаконного содержимого в работу вступают оперативники.

– С начала года сотрудники кинологического подразделения провели около 600 оперативно–разыскных и профилактических мероприятий, принимали участие в следственных действиях. Работают они и в аэропорту Норильск, и в Дудинке на досмотре морских контейнеров, судов. Зимой объектами проверок становятся атомные ледоколы «Вайгач», «Таймыр», «Севморпуть» и целые караваны судов, — рассказывает Дмитрий Такчинаков. — Также наши сотрудники обследуют посылки на пути в почтовые отделения или транспортные компании города. Неприятные находки встречаются и там. Например, в этом году во время досмотра отправлений одной из транспортных компаний была обнаружена и изъята посылка с 16 патронами для пистолета Макарова. Оказалось, ранее не судимая 45–летняя жительница Вологодской области отправила с предыдущего места жительства в Норильске посылку с личными вещами и боеприпасами, которые она хранила в память об отце.

А в прошлом году сотрудники транспортной полиции задержали в почтовом отделении мужчину в момент получения письма из Москвы. В конверте вместо якобы деловой корреспонденции находились наркотические средства — так называемые марки.

У нас не провезёшь

Транспортные полицейские рассказывают, что встречаются два типа нарушителей: те, кто перевозит запрещёнку (чаще речь о холодном оружии или предметах, схожих с ним) по незнанию, и, конечно, те, кто намеренно маскируют незаконный груз.

– Чаще всего это боеприпасы, холодное оружие, кастеты. Например, не так давно при проверке багажа в досмотровой зоне аэропорта в сумке 27–летнего жителя Новосибирской области обнаружили предмет, конструктивно схожий с холодным оружием. Мужчина пояснил, что это кинжал, который ему подарили на день рождения. Поясню: не всё, что выглядит, например, как нож, является холодным оружием. Принадлежность определяют эксперты. Если предмет признаётся оружием, перевозящего ждёт ответственность, если нет — мы возвращаем его владельцу. В данном случае по заключению эксперта изъятый кинжал был отнесён к категории холодного гражданского клинкового оружия, оборот которого ограничен, — рассказывают в ЛОВД.

Только за прошлый год транспортная полиция Таймыра изъяла более 40 различных предметов, запрещённых к перевозке и пересылке. В основном это ножи, телескопические дубинки, кастеты и патроны. С начала этого года выявлено 17 попыток провоза подобных предметов.

– Нередко люди заблуждаются, считая: раз предмет есть в свободной продаже, то его и провозить можно. Это не так. Существуют правила в соответствии с которыми некоторые вещи к перевозке не допускаются, другие можно перевозить только в сопровождении разрешительных документов. Кастеты, например, везти нельзя. Но люди всё равно пытаются, прячут их в багаже, хотя современные средства досмотра позволяют их обнаружить, — делится Дмитрий Такчинаков. — Хочу лишний раз напомнить, что незнание закона не освобождает от ответственности. Так что, прежде чем упаковать в багаж какую–то сомнительную вещь, уточните, допускается ли её транспортировка, чтобы не нажить неприятностей с законом.

Жители и гости города соприкасаются с транспортными полицейскими не только при досмотрах. Нередко люди сами обращаются к сотрудникам за помощью: кто–то потерял вещи в порту, аэропорту, самолёте, «теряют» неприлетевших родственников, в общем, по самым разным поводам, которые порой даже не входят в ведение ЛОВД.

– Конечно, даже если вопрос не в нашем ведении, мы стараемся помочь. Часто люди выглядят растерянными, к кому ещё им обращаться, как не к полиции? — считают в ЛОВД Таймыра.

Транспортная полиция работает и на ограничение незаконного вывоза с территории: продукции ГМК, рыбы ценных пород, мяса, редких птиц, бивней мамонта, шкур белых медведей и т. д. Совместно с погранслужбой они предотвратили не одну попытку вывоза ценных металлов под видом домашних вещей. В ведении сотрудников ЛОВД также пресечение браконьерства. Дмитрий Такчинаков говорит, что в штате есть даже вакансия капитана катера. Работа идёт как на границе (в портах, аэропортах), так и в поле — во время рейдов в тундре, на реках. Только в прошлом году было несколько резонансных случаев задержания подозреваемых, которые сетями выловили десятки килограммов рыбы, в том числе редких и особо ценных пород. Незаконный промысел наносит природе огромный ущерб.

Лучшая проверка

Вообще, глядя на перечень полномочий, понимаешь, как много забот у транспортных полицейских и какой прозорливостью надо обладать, чтобы поймать нарушителей. В ЛОВД не скрывают — коллектив сформировался хороший, проверенный, но неплохо будет его расширить. Как правило, это происходит за счёт гражданской молодёжи, с которой отдел активно сотрудничает. Список требований не так велик, говорят, работа здесь — лучшая проверка (подробную информацию по вопросам поступления на службу можно получить по номеру

8 (3919) 40–55–11):

– Одно из преимуществ работы у нас — право на льготную пенсию в условиях Крайнего Севера, а год службы засчитывается за два, — говорит Дмитрий Такчинаков.

Но, пожалуй, главное основание выбрать эту работу — желание служить на пользу города. Благодаря готовности доблестно нести службу отдел находится на хорошем счету в транспортной полиции Сибири.

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, Таймырский ЛОВД принимал поздравления от норильского транспортного прокурора, председателя Общественного совета и Совета ветеранов города. Отличившиеся сотрудникик были отмечены благодарственными письми, грамотами, внеочередными званиями. Прозвучало немало тёплых слов. «Заполярка» присоединяется к поздравлениям и желает стражам порядка успехов в службе и крепкого здоровья!