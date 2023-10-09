На втором километре автодороги Норильск - Алыкель произошло ДТП

По данным дорожных полицейских, 6 октября в утреннее время водитель микроавтобуса «Газель», двигаясь в сторону Кайеркана, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Howo.

От столкновения пострадал виновник аварии. Он с травмами был доставлен в больницу.

Кроме того, госавтоинспекторы подтвердили, что причиной аварии могла стать неправильная резина. Несмотря на гололёд, водитель ездил на летней резине.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям заменить летние шины на зимние и напоминают, что с 1 сентября вступили в силу изменения, касающиеся ответственности за эксплуатацию автотранспорта с шинами, не соответствующими сезону. В настоящее время за данное нарушение предусмотрена административная ответственность.