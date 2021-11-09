На выходных в Норильске будут ловить нетрезвых водителей

В вечернее время инспекторы дорожной службы будут патрулировать улицы, дежурить на выездах из города, а ночью тотальные проверки на трезвость всех проезжающих водителей пройдут сразу в нескольких районах города.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что вождение в нетрезвом виде является одним из самых тяжких правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. А за повторную езду под хмельком предусмотрена уголовная ответственность.

Норильский ОМВД просит горожан не оставаться равнодушными и сообщать информацию о нетрезвых водителях в дежурную смену по телефону 43-54-58.