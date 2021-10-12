МАУ ИЦ «Норильские новости»

На выходных в Норильске при разгрузке стройматериалов погиб мужчина

На выходных в Норильске при разгрузке стройматериалов погиб мужчина

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На выходных в Норильске при разгрузке стройматериалов погиб мужчина

Как сообщают в пресс-службе краевого следственного комитета, трагедия произошла 10 октября на строительной площадке на ул. Озёрной. Погиб 49-летний водитель большегрузного автомобиля.

На выходных в Норильске при разгрузке стройматериалов погиб мужчина

По предварительным данным, погибший выполнял разгрузочные работы на автомобиле МАЗ, принадлежащем нанявшему его индивидуальному предпринимателю. Во время разгрузки стройматериалов водитель вышел из машины, автомобиль внезапно покатился назад и придавил мужчину. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

По данному факту следственным отделом проводится процессуальная проверка. После нее будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела.

12 октября в 18:18 140
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