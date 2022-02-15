На закупку бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом из федерального бюджета выделено около 143 млн рублей

Помимо этого, за счёт средств благотворителей заключены государственные контракты на сумму в 25 млн рублей. Средства направлены на приобретение медикаментов для обеспечения бригад скорой помощи и пациентов с коронавирусом.

«Будем надеяться, что мы стоим на пороге максимальных значений в этой волне коронавируса, все организационные сложности, связанные с лекарствами и работой колл–центров, уже преодолены, и мы благополучно пройдём и этот период борьбы с COVID–19», — отметил губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.