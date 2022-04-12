На запуск производства препарата против коронавируса правительство РФ направит более 380 тысяч рублей

Препарат “МИР 19” был зарегистрирован в конце прошлого года. Он эффективно справляется со всеми штаммами COVID-19, в том числе «Дельта» и «Омикрон».

По распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, 387 тысяч рублей будут направлены государственному научному центру «Институт иммунологии - разработчику препарата. На эти средства в том числе будет закуплено и модернизировано необходимое оборудование.