На заседании краевого правительства внесли изменения в ряд государственных программ

Расходы по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения» в текущем году увеличены на 5,3 млрд рублей. Дополнительные средства направят на льготное лекарственное обеспечение, модернизацию медицинского оборудования и обновление автотранспорта, капитальный ремонт аварийных зданий. Средства выделены также в целях своевременного ввода в эксплуатацию новых объектов здравоохранения. С 1 июля текущего года увеличится фонд оплаты труда медицинских работников Норильска.

Расходы по госпрограмме «Развитие транспортной системы» увеличиваются на 7,4 млрд рублей. Из краевого бюджета 1,5 млрд рублей направят на закупку автобусов для муниципальных автотранспортных предприятий. На 500 млн рублей увеличен объём субсидий на ремонт дорог общего пользования в муниципалитетах.

На 1 млрд рублей возрастёт финансирование краевой госпрограммы «Содействие развитию местного самоуправления». Эти средства пойдут на благоустройство территорий, покупку пожарной, коммунальной и сельхозтехники для муниципалитетов и решение вопросов местного значения.

Финансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году увеличено на 401,5 млн рублей. Средства направляются на капитальный ремонт спортивных школ, оснащение физкультурно-спортивных клубов, развитие адаптивной физической культуры, обновление автотранспорта спортивных клубов и другие цели.

Дополнительное финансирование краевой госпрограммы «Развитие информационного общества» составит 341,5 млн рублей. Эти средства предназначены, в том числе для оснащения школ видеонаблюдением. Также увеличиваются серверные, вычислительные и пропускные мощности государственных и муниципальных информационных систем.

Для поддержки бизнеса принято Постановление «О предоставлении отсрочки по уплате арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края». Предпринимателям и самозанятым, арендующим краевое имущество (за исключением земельных участков), предоставлена отсрочка по арендной плате с 23 марта по 31 декабря текущего года. На этот же период запрещено повышать плату за аренду краевого имущества для малого и среднего бизнеса.