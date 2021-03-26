На заседании Общественной палаты Норильска рассказали об итогах работы по обращениям, поступившим от горожан
На заседании Общественной палаты Норильска рассказали об итогах работы по обращениям, поступившим от горожан
Часть запросов норильчан касалась работы регионального оператора «РостТех» и качества снегоуборки.
- Данные вопросы находятся на контроле у администрации города, - напомнила председатель Общественной палаты Норильска Наталья Солодовник. - В край было направлено письмо по поводу ненадлежащего исполнения своих обязательств «РостТехом». Сейчас ожидается ответ от министерства экологии и недропользования относительно перспектив дальнейшей работы оператора на территории. Что касается снегоуборки, то муниципальным заказчиком организован онлайн-мониторинг выхода снегоуборочной техники подрядчиков. Эта тема остаётся и в поле зрения депутатов горсовета. Необходимо, чтобы у горожан был доступ к этой информации, и мы со своей стороны направим соответствующий запрос в администрацию. -
Максим Миронов, директор АРН, член Общественной палаты, рассказал о ходе реформы городского транспорта:
- В современных городах общественный транспорт работает по контрактам, что позволяет отвлечься от гонки за потребителем, которая зачастую выигрывается ценой нарушения правил перевозки пассажиров. Брутто-контракты основаны на другой экономической модели. Главным критерием получения средств в них становятся качественные перевозки, соблюдение графика движения автобусов, чистота салонов и так далее. Сегодня администрация города совместно с Агентством развития Норильска разрабатывает большой проект, который поможет в корне реорганизовать систему общественного транспорта. Результаты норильчане увидят в следующем году. Помимо прочего, будет рассмотрена необходимость появления новых тёплых остановок в тех или иных точках города, изменения маршрутов по потребностям граждан, исследованы показатели пассажиропотока и так далее.
- Важно, чтобы норильчане понимали - их обращения не остаются без ответа, они находят отражение в реальных делах. Мнение Общественной палаты слышат, у нас выстроен конструктивный диалог с властью, - подытожила Наталья Солодовник.
Напомним, члены Общественной палаты проводят приём граждан каждую первую среду месяца.