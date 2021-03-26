На заседании Общественной палаты Норильска рассказали об итогах работы по обращениям, поступившим от горожан

Часть запросов норильчан касалась работы регионального оператора «РостТех» и качества снегоуборки.

- Данные вопросы находятся на контроле у администрации города, - напомнила председатель Общественной палаты Норильска Наталья Солодовник. - В край было направлено письмо по поводу ненадлежащего исполнения своих обязательств «РостТехом». Сейчас ожидается ответ от министерства экологии и недропользования относительно перспектив дальнейшей работы оператора на территории. Что касается снегоуборки, то муниципальным заказчиком организован онлайн-мониторинг выхода снегоуборочной техники подрядчиков. Эта тема остаётся и в поле зрения депутатов горсовета. Необходимо, чтобы у горожан был доступ к этой информации, и мы со своей стороны направим соответствующий запрос в администрацию. -

Максим Миронов, директор АРН, член Общественной палаты, рассказал о ходе реформы городского транспорта:

- В современных городах общественный транспорт работает по контрактам, что позволяет отвлечься от гонки за потребителем, которая зачастую выигрывается ценой нарушения правил перевозки пассажиров. Брутто-контракты основаны на другой экономической модели. Главным критерием получения средств в них становятся качественные перевозки, соблюдение графика движения автобусов, чистота салонов и так далее. Сегодня администрация города совместно с Агентством развития Норильска разрабатывает большой проект, который поможет в корне реорганизовать систему общественного транспорта. Результаты норильчане увидят в следующем году. Помимо прочего, будет рассмотрена необходимость появления новых тёплых остановок в тех или иных точках города, изменения маршрутов по потребностям граждан, исследованы показатели пассажиропотока и так далее.

- Важно, чтобы норильчане понимали - их обращения не остаются без ответа, они находят отражение в реальных делах. Мнение Общественной палаты слышат, у нас выстроен конструктивный диалог с властью, - подытожила Наталья Солодовник.

Напомним, члены Общественной палаты проводят приём граждан каждую первую среду месяца.