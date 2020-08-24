МАУ ИЦ «Норильские новости»

На заседании оперштаба обсудили открытие ещё семи авианаправлений

На заседании оперштаба обсудили открытие ещё семи авианаправлений

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На заседании оперштаба обсудили открытие ещё семи авианаправлений

Планируется открытие авиасообщений с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай).

На заседании оперштаба обсудили открытие ещё семи авианаправлений

Пока точных ответов по данному вопросу нет. Следующее заседание состоится 25 августа. Но одна из российских авиакомпаний предположила, что перелеты во Францию, Венгрию и на Мальту будут доступны для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу либо для лечения.

На данный момент доступны авиаперелеты в Великобританию, Турцию (Анкара, Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), Танзанию, Абхазию, Швейцарию, Киргизию и Черногорию.

24 августа в 15:59 290
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