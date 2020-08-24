На заседании оперштаба обсудили открытие ещё семи авианаправлений

Пока точных ответов по данному вопросу нет. Следующее заседание состоится 25 августа. Но одна из российских авиакомпаний предположила, что перелеты во Францию, Венгрию и на Мальту будут доступны для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу либо для лечения.

На данный момент доступны авиаперелеты в Великобританию, Турцию (Анкара, Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), Танзанию, Абхазию, Швейцарию, Киргизию и Черногорию.