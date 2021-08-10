МАУ ИЦ «Норильские новости»

Наблюдение за птицами - бёрдвотчинг - становится всё популярнее на Таймыре

Наблюдение за птицами - бёрдвотчинг - становится всё популярнее на Таймыре

Главная / Новости / Общество

Наблюдение за птицами - бёрдвотчинг - становится всё популярнее на Таймыре

Проект по сохранению редких видов птиц на Таймыре и популяризации бёрдвотчинга Агентство развития Норильска реализует совместно с «Заповедниками Таймыра».

Наблюдение за птицами - бёрдвотчинг - становится всё популярнее на ТаймыреНаблюдение за птицами - бёрдвотчинг - становится всё популярнее на ТаймыреНаблюдение за птицами - бёрдвотчинг - становится всё популярнее на Таймыре

Проект по сохранению редких видов птиц на Таймыре и популяризации бёрдвотчинга Агентство развития Норильска реализует совместно с «Заповедниками Таймыра».

10 августа в 16:22 540
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также