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Начал работу колл-центр Красноярского экономического форума — 2022

Начал работу колл-центр Красноярского экономического форума — 2022

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Начал работу колл-центр Красноярского экономического форума — 2022

Участники и гости мероприятия могут задать интересующие вопросы в круглосуточном режиме.

Начал работу колл-центр Красноярского экономического форума — 2022

Напомним, форум пройдёт со 2 по 4 марта как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. Тема — «Сибирь: экономика будущего».

Главная площадка будет расположена в Сибирском федеральном университете, экспертные площадки — в Москве и за рубежом.

Организаторами форума выступают правительство Красноярского края, администрация губернатора Красноярского края, Сибирский федеральный университет, Корпорация развития Енисейской Сибири.

Фото из открытых источников
25 января в 16:20 580
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