Начал работу колл-центр Красноярского экономического форума — 2022

Напомним, форум пройдёт со 2 по 4 марта как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. Тема — «Сибирь: экономика будущего».

Главная площадка будет расположена в Сибирском федеральном университете, экспертные площадки — в Москве и за рубежом.

Организаторами форума выступают правительство Красноярского края, администрация губернатора Красноярского края, Сибирский федеральный университет, Корпорация развития Енисейской Сибири.