Начал работу колл-центр Красноярского экономического форума — 2022
Начал работу колл-центр Красноярского экономического форума — 2022
Участники и гости мероприятия могут задать интересующие вопросы в круглосуточном режиме.
Напомним, форум пройдёт со 2 по 4 марта как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. Тема — «Сибирь: экономика будущего».
Главная площадка будет расположена в Сибирском федеральном университете, экспертные площадки — в Москве и за рубежом.
Организаторами форума выступают правительство Красноярского края, администрация губернатора Красноярского края, Сибирский федеральный университет, Корпорация развития Енисейской Сибири.