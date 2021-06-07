МАУ ИЦ «Норильские новости»

Началась регистрация участников молодёжного форума ТИМ «Бирюса-2021»

Началась регистрация участников молодёжного форума ТИМ «Бирюса-2021»

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Началась регистрация участников молодёжного форума ТИМ «Бирюса-2021»

С 2019 года форум стал одним из самых значимых молодёжных мероприятий Сибири, получив статус федеральной площадки.

Началась регистрация участников молодёжного форума ТИМ «Бирюса-2021»

В этом году мероприятие планируется провести в традиционном очном формате с 13 июля по 4 августа. Ключевой пункт федеральной повестки связан с реализацией национальных проектов. Возможность участия в этой работе молодых россиян в качестве членов проектных команд - тема, заявленная в качестве приоритетной в рамках образовательной программы ТИМ «Бирюса-2021». Содержательно форум соответствует направлениям национальных проектов: «Экономический рост», «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни».

Принять участие в форуме могут норильчане от 18 до 35 лет. Им необходимо зарегистрироваться в системе АИС «Молодёжь России».

Фото из открытых источников
7 июня в 16:22 970
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