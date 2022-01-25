Начальник главного краевого управления МВД рассказал о задержании подозреваемых в ложных сообщениях о минировании школ

«Были установлены несовершеннолетние из вполне благополучных семей, живущие в Красноярске. Следуя распространяемому на территории нашей страны тренду, они решили сообщить ложную информацию о нескольких минированиях школ, находящихся в Красноярске, других регионах и за рубежом. Сейчас подростки находятся под арестом», — пояснил Александр Речицкий.

Также он добавил, что главк уже приступил к разработке предложений по профилактическим мерам в тесном взаимодействии с прокуратурой, следственным комитетом, органами власти, федеральной службой безопасности и дирекциями учебных заведений.