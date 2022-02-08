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Начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин на общегородской планёрке подвёл итоги работы полиции за прошедший месяц

Начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин на общегородской планёрке подвёл итоги работы полиции за прошедший месяц

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Начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин на общегородской планёрке подвёл итоги работы полиции за прошедший месяц

В январе в дежурную часть поступило 4401 заявление. За этот месяц возбуждено 165 уголовных дел. Общая раскрываемость — 73,6%.

Начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин на общегородской планёрке подвёл итоги работы полиции за прошедший месяц

– За первый месяц нового года зарегистрированы 24 преступления против жизни и здоровья человека, почти все раскрыты (95,8%); 80 имущественных преступлений, более половины раскрыты. Кроме того, раскрыты 15 преступлений из ранее совершённых, в том числе один случай незаконного сбыта наркотиков преступной группой, — отметил начальник Норильского ОМВД.

Олег Мусихин подчеркнул, что раскрыты почти все резонансные преступления, в числе которых тяжкие и особо тяжкие. Печально, что сразу три убийства пришлись на новогодние праздники, и это число для нашего города очень велико. Мы обошли даже Красноярск, где за этот период произошло два убийства. Как показал анализ преступлений против личности, практически все они совершаются в бытовых ссорах на фоне употребления алкоголя.

Не перестаёт народ верить и мошенникам. В январе произошло пять преступлений, общий ущерб, причинённый пострадавшим, составил более 4 млн рублей. Крупных сумм жители лишаются при звонках якобы работников служб безопасности банков: в январе таким способом преступники выманили у своих жертв в общей сложности более 1 млн рублей. Страдают люди и совершая покупки в интернете: за первый месяц года зафиксировано 19 подобных преступлений. В большинстве случаев люди переводили мошенникам деньги в качестве задатка за товары. Интересно, что, по данным полиции, чаще всего жертвами обманщиков становятся женщины, возрастная категория наиболее доверчивых граждан — от 30 до 49 лет.

– Общий ущерб от преступлений в области IT — 8 млн рублей, и это только за январь. Так что все силы надо направить на профилактику таких нарушений, необходимо повышать внимательность граждан, — отметил Олег Мусихин.

Что до ситуации на дорогах города, тут в целом всё под контролем. Вызывает тревогу лишь уровень освещённости дорог и улиц, а также тот факт, что не все горожане соблюдают масочный режим в транспорте и общественных местах. Соответствующие рейды продолжатся.

– Дорожно-транспортных происшествий в этом январе зафиксировано меньше, чем в первый месяц 2021 года — 11 против 14. Меньшее число людей получили травмы и ранения, но есть трое погибших. Сотрудники ГИБДД активно пресекают нарушения как со стороны автовладельцев, так и пешеходов. В январе выявлены 1063 нарушения ПДД, из них 32 — несоблюдение правил проезда по пешеходному переходу, 18 — выезд на встречную полосу, 17 — управление автомобилем в нетрезвом виде, 13 — нарушение правил перевозки детей и т. д., — перечислил начальник Норильского ОМВД.

В целом он отметил, что все факторы криминогенной обстановки в городе под контролем. Но озабоченность вызывают сообщения о минированиях школ и социальных объектов, которые в последнее время участились.

Глава Норильска Дмитрий Карасев рассказал, что этой теме уделяется сегодня особое внимание, решения принимаются оперативно:

– К сожалению, таких случаев в последнее время много. Прошу жителей с пониманием отнестись к объявляемым техническим актировкам — всё делается для предупреждения беды. Надеюсь, злоумышленники вскоре будут выявлены.

В свою очередь Олег Мусихин напомнил, что инициаторов недавних ложных сообщений нашли. Ими оказались два красноярских подростка в возрасте 14 лет, увлекающихся IT-технологиями.

– Об их противоправной деятельности, как оказалось, знали многие, но выявили злоумышленников благодаря помощи педагогов школы, в которой ребята учились. Мы также сотрудничаем с образовательными учреждениями города и в случае возникновения аналогичной ситуации, надеемся на помощь педагогов и социальных педагогов школ, — заключил он.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Ирина Яринская
8 февраля в 18:09 680
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