Начальник отдела Объединённой дирекции заповедников Таймыра удостоен почётного звания
Начальник отдела Объединённой дирекции заповедников Таймыра удостоен почётного звания
Накануне врио руководителя края Михаил Котюков вручил жителям региона заслуженные награды. Торжественная церемония прошла накануне в Большом зале правительства края.
Врио губернатора вручил государственные, ведомственные и краевые награды врачам и механизаторам, деятелям культуры и науки, спасателям, коммунальщикам, специалистам горного дела, водителям, редакторам, спортсменам и многим другим.
Почётного звания за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, многолетнюю добросовестную работу удостоен начальник отдела ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра» Леонид Колпащиков.
Обладатель почётного звания, доктор биологических наук, член-корреспондент РАЕН, лауреат премии Совмина СССР, автор множества научных трудов и эксперт мирового уровня по дикому северному оленю Леонид Колпащиков более полувека стоит на страже природы полуострова.
Обращаясь к присутствующим, Михаил Котюков отметил, что вручаемые награды подчёркивают важность, значимость и необходимость повседневного труда каждого: «В Красноярском крае очень много людей, которые искренне преданы своему делу. Вы каждый день своим трудом делаете жизнь лучше. Особо отмечу тех, кто, рискуя своей, спасает жизни других. Задач у края и у страны очень много. И работать нам всем предстоит очень интенсивно. Я не сомневаюсь, что эта совместная работа принесёт самые яркие и позитивные результаты. И я уверен, что наград с каждым годом будет становиться всё больше».