Начальник отдела Объединённой дирекции заповедников Таймыра удостоен почётного звания

Врио губернатора вручил государственные, ведомственные и краевые награды врачам и механизаторам, деятелям культуры и науки, спасателям, коммунальщикам, специалистам горного дела, водителям, редакторам, спортсменам и многим другим.

Почётного звания за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, многолетнюю добросовестную работу удостоен начальник отдела ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра» Леонид Колпащиков.

Обладатель почётного звания, доктор биологических наук, член-корреспондент РАЕН, лауреат премии Совмина СССР, автор множества научных трудов и эксперт мирового уровня по дикому северному оленю Леонид Колпащиков более полувека стоит на страже природы полуострова.

Обращаясь к присутствующим, Михаил Котюков отметил, что вручаемые награды подчёркивают важность, значимость и необходимость повседневного труда каждого: «В Красноярском крае очень много людей, которые искренне преданы своему делу. Вы каждый день своим трудом делаете жизнь лучше. Особо отмечу тех, кто, рискуя своей, спасает жизни других. Задач у края и у страны очень много. И работать нам всем предстоит очень интенсивно. Я не сомневаюсь, что эта совместная работа принесёт самые яркие и позитивные результаты. И я уверен, что наград с каждым годом будет становиться всё больше».