Начался прием школьников в Онлайн Гимназию №1 на 2023/24 учебный год

В Онлайн Гимназии №1 стартовал приём заявок на новый 2023/24 учебный год. Подать заявление можно для учеников с 5 по 11 классы. Прохождение предварительного собеседования или тестирований не предусмотрено.

Как проходят уроки

В гимназии организованы полноценные онлайн-уроки, которые проходят по заранее установленному расписанию. Уроки проводятся в две смены: для часового пояса Новосибирска (GMT+7) и для Москвы (стандартный MSK). Всю необходимую литературу можно получить в электронной библиотеке гимназии.

Если возможности посещать уроки по расписанию нет, предусмотрены занятия в самостоятельном режиме: в личном кабинете предоставляются видеозаписи уроков по пройденным темам.

Тарифы

Предусмотрено несколько тарифов и услуга на выбор.

В рамках тарифа “Школьный” организовано полноценное школьное обучение с минимумом отличий от обычного: ученик подключается к занятиям по графику, выполняет домашние работы, тесты и контрольные. Доступно прикрепление к гимназии, прохождение промежуточных аттестаций на образовательной платформе школы. По итогам обучения (в случае успешного освоения программы) выдаётся аттестат об основном либо полном общем образовании.

Тариф “Ученический” предназначен для освоения образовательной программы в самостоятельном режиме. Лекции в видеоформате доступны в личном кабинете в любое время, предусмотрены промежуточные аттестации.

Протестировать возможности гимназии можно по тарифу “Бесплатный пробный день” (доступен по предварительной регистрации). Включено посещение трёх онлайн-занятий с преподавателем и недельный доступ ко всем возможностям образовательной платформы.

Для учеников, осваивающих образовательную программу самостоятельно или в сторонних учреждениях, есть возможность зафиксировать прохождение школьной программы с услугой “Аттестация”. В неё включено сопровождение на протяжении всего периода аттестации, проведение тестов и экзаменов на сайте онлайн-школы. По окончании ученику выдаётся справка с оценками.

Официально о гимназии

ЧОУ “Онлайн Гимназия №1” – образовательное учреждение с государственной лицензией и аккредитацией, что даёт право на проведение промежуточных аттестаций и выдачу документов об образовании (аттестатов) государственного образца. Оплатить обучение возможно за год, в рассрочку и материнским капиталом.