Начался приём документов для поступления в Заполярный государственный университет

В 2023 году приёмная кампания во всех российских вузах проходит с рядом новшеств, и университет имени Н.М. Федоровского не исключение. Так нынешним абитуриентам стоит, хорошо подумав, осознанно определиться с выбором, потому что в этом году предусмотрена только одна волна приёма документов, традиционного допнабора не будет. Ректор ЗГУ Евгений Голубев подчеркнул, что возможности подстраховаться у будущих студентов сегодня нет.

Ещё одно нововведение — перераспределение бюджетных мест. Вуз, исходя из предпочтений абитуриентов, может увеличить число бюджетных мест на наиболее популярных направлениях обучения за счёт других программ. Цель этого - дать шанс наибольшему числу студентов получить максимально востребованную на рынке специальность.

- В этом году у нас много бюджетных мест именно по направлениям, которые особенно востребованы. И мы ожидаем интерес от абитуриентов из других регионов, - отметил Евгений Голубев. И добавил, что в университете постоянно происходит что-то новое. Например, начался большой ремонт, будет обновлена вся инфраструктура ЗГУ.

Сегодня на бакалавриате ЗГУ 11 программ, предусмотрено 356 бюджетных и 310 платных мест на очной, очно-заочной и заочной форме обучения. О новых программах подготовки рассказал проректор по образовательной деятельности и молодежной политике Виталий Игнатенко:

- В этом году университет представит три новые образовательные программы по бакалавриату. Программу «Прогрессивные технологии в металлургии» мы подготовили вместе с Московским металлургическим научно-исследовательским институтом по заказу «Норникеля». Над программой «Диджитал-маркетинг и управление контентом» мы работали совместно с крупным маркетинговым агентством из Красноярска. Перспективная программа - «Цифровой инжениринг 3D-печать», через несколько лет выпускники факультета будут обеспечивать производство по созданию деталей машин, запасных запчастей, узлов для ремонта оборудования. Программу разработал наш партнер Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инновационных программ по 3D-печати металлом немного, при этом на производстве уже осознают необходимость в кадрах. Подробные описания новых и традиционных программ представлены на сайте университета.

Недавно в ЗГУ получили данные статистики о количестве выпускников, которые работают на руководящих должностях: 6 генеральных директоров; 212 генеральных инженеров, заместителей главных инженеров и директоров по производству; 2400 человек - старший руководящий персонал.

Приёмная комиссия ЗГУ работает на базе Молодёжного центра по адресу ул. Советская,9, кабинет 1.05. С понедельника по пятницу документы можно подать с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 14.00.

Оригиналы документов претендентов на зачисление на бюджетное место очного отделения нужно предоставить до 25 июля. Претенденты на платное или заочное отделение должны определиться до 31 августа.