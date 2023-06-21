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Начался приём документов для поступления в Заполярный государственный университет

Начался приём документов для поступления в Заполярный государственный университет

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Начался приём документов для поступления в Заполярный государственный университет

Начался приём документов для поступления в Заполярный государственный университетНачался приём документов для поступления в Заполярный государственный университетНачался приём документов для поступления в Заполярный государственный университет

В 2023 году приёмная кампания во всех российских вузах проходит с рядом новшеств, и университет имени Н.М. Федоровского не исключение. Так нынешним абитуриентам стоит, хорошо подумав, осознанно определиться с выбором, потому что в этом году предусмотрена только одна волна приёма документов, традиционного допнабора не будет. Ректор ЗГУ Евгений Голубев подчеркнул, что возможности подстраховаться у будущих студентов сегодня нет.

Ещё одно нововведение — перераспределение бюджетных мест. Вуз, исходя из предпочтений абитуриентов, может увеличить число бюджетных мест на наиболее популярных направлениях обучения за счёт других программ. Цель этого - дать шанс наибольшему числу студентов получить максимально востребованную на рынке специальность.

- В этом году у нас много бюджетных мест именно по направлениям, которые особенно востребованы. И мы ожидаем интерес от абитуриентов из других регионов, - отметил Евгений Голубев. И добавил, что в университете постоянно происходит что-то новое. Например, начался большой ремонт, будет обновлена вся инфраструктура ЗГУ.

Сегодня на бакалавриате ЗГУ 11 программ, предусмотрено 356 бюджетных и 310 платных мест на очной, очно-заочной и заочной форме обучения. О новых программах подготовки рассказал проректор по образовательной деятельности и молодежной политике Виталий Игнатенко:

- В этом году университет представит три новые образовательные программы по бакалавриату. Программу «Прогрессивные технологии в металлургии» мы подготовили вместе с Московским металлургическим научно-исследовательским институтом по заказу «Норникеля». Над программой «Диджитал-маркетинг и управление контентом» мы работали совместно с крупным маркетинговым агентством из Красноярска. Перспективная программа - «Цифровой инжениринг 3D-печать», через несколько лет выпускники факультета будут обеспечивать производство по созданию деталей машин, запасных запчастей, узлов для ремонта оборудования. Программу разработал наш партнер Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инновационных программ по 3D-печати металлом немного, при этом на производстве уже осознают необходимость в кадрах. Подробные описания новых и традиционных программ представлены на сайте университета.

Недавно в ЗГУ получили данные статистики о количестве выпускников, которые работают на руководящих должностях: 6 генеральных директоров; 212 генеральных инженеров, заместителей главных инженеров и директоров по производству; 2400 человек - старший руководящий персонал.

Приёмная комиссия ЗГУ работает на базе Молодёжного центра по адресу ул. Советская,9, кабинет 1.05. С понедельника по пятницу документы можно подать с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 14.00.

Оригиналы документов претендентов на зачисление на бюджетное место очного отделения нужно предоставить до 25 июля. Претенденты на платное или заочное отделение должны определиться до 31 августа.

Текст Надежда Петрова
Фото Евгений Стренадко
21 июня в 15:17 1470
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