Начался приём заявок на городской творческий конкурс «Белые журавли»

Конкурс посвящён теме Великой Отечественной войны и будет проводиться в двух номинациях: песенной и поэтической. Один участник или коллектив может представить не более одного номера в каждой из номинаций. Длительность выступления в поэтической номинации — не более трёх минут; в песенной — не более пяти минут.

Для участия в конкурсе необходимо до 2 октября принести заявку, а также мультимедийные файлы и список необходимого для выступления реквизита по адресу: проезд Солнечный, 2, или прислать на электронный адрес: cbs.colnce@mail.ru.

Режим работы: вс – чт с 12.00 до 19.00, пт – сб — выходной. Телефоны для справок: 46-50-21, 46-50-22.

Подробности и форма заявки — в положении, опубликованном на сайте Централизованной библиотечной системы.