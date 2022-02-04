Начался приём заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас»

«Хрустальный компас» — это престижная международная награда за выдающиеся достижения в области экологии, географии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. В ходе конкурса будут найдены лучшие практические проекты, направленные на сохранение будущего планеты.

Участниками могут стать отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер деятельности, а также независимые инициативные группы и общественные деятели.

Конкурс проходит в нескольких номинациях: «Научное достижение», «Просвещение», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса», «Путешествие и экспедиция», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Издание», «Фоторабота» и «Гражданская позиция». Также выделены две специальные номинации — «Лучший региональный проект» и «Признание общественности».

Приём заявок открыт до 20 февраля 2022 года. Ознакомиться с положением, а также подать заявку на участие можно на сайте конкурса.