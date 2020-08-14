Начинается Успенский пост

Успенский пост всегда длится две недели. В эти дни Церковь призывает верующих к подражанию Божией Матери, которая непрестанно находилась в посте и молитве перед своим переселением на небо. В первый день Успенского поста всегда отмечается праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе его издавна называют Медовым Спасом и приносят в храм для освящения меда нового сбора как символ сладости духовной жизни.

Сегодня в Центральном районе Норильска по традиции водосвятный молебен с освящением меда состоялись не только в кафедральном Свято-Скорбященском соборе, но и в новом храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6.Иерей Дмитрий Прохоров поздравил прихожан с праздником, назвав мед, собранный трудолюбивыми пчелами, символом духовного возрастания и пожелав норильчанам умножить благодать Божию в своих душах и вкушать освященный мед во здравие души и тела.

Сегодня в 18.30 в этом храме, как и в кафедральном Свято-Скорбященском соборе, состоится вечернее освящение меда для тех, кто не смог прийти утром. Во время Успенского поста 19 августа отмечается также и праздник в честь Преображения Господня. В этот день, известный и как Яблочный Спас, в храмах освящают яблоки и другие фрукты и ягоды нового урожая. Завершится пост 28 августа праздником Успения Пресвятой Богородицы.