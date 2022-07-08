Начинающие предприниматели Красноярья получат гранты на развитие бизнеса
Начинающие предприниматели Красноярья получат гранты на развитие бизнеса
60 миллионов рублей на гранты для начинающих предпринимателей получили 42 территории региона.
Итоги конкурса по распределению субсидий территориям в рамках государственной программы региона «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» подвели в агентстве развития малого и среднего предпринимательства. Главное требование для представления грантов – бизнес должен быть зарегистрирован не ранее 1 мая 2021 года и состоять в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведёт налоговая служба.
«Данная финансовая мера поддержки - новая для нашего региона, она входит в перечень антикризисных мер, разработанных по поручению губернатора. На гранты могут претендовать предприниматели, работающие в сферах инноваций, информационных технологий, креативных индустрий, обрабатывающих производств, индустрии гостеприимства, бытовых услуг, дополнительного образования детей и взрослых, спорта, сбора и переработки отходов, ремонта автотранспортных средств, строительных работ. Размер поддержки одного предпринимателя – до 300 тысяч рублей», – рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.
Гранты можно потратить на аренду и ремонт помещений, приобретение оборудования и сырья, оформление результатов интеллектуальной собственности. Ещё одно обязательное условие – нужно пройти бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности в региональной сети центров «Мой бизнес», которая работает в крае в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».
Ближайшее очное обучение пройдёт в Красноярске (ул. Матросова, 2) с 19 по 21 июля. Зарегистрироваться можно по телефону 8-800-234-0-124, а также заполнив форму и направив её на электронную почту: vopros@mb24.ru. Заявки принимаются до 14.00 18 июля. Кроме того, помимо очного обучения в течение года для удобства жителей городов и районов края запланированы и онлайн-курсы.