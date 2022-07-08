Начинающие предприниматели Красноярья получат гранты на развитие бизнеса

Итоги конкурса по распределению субсидий территориям в рамках государственной программы региона «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» подвели в агентстве развития малого и среднего предпринимательства. Главное требование для представления грантов – бизнес должен быть зарегистрирован не ранее 1 мая 2021 года и состоять в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведёт налоговая служба.

«Данная финансовая мера поддержки - новая для нашего региона, она входит в перечень антикризисных мер, разработанных по поручению губернатора. На гранты могут претендовать предприниматели, работающие в сферах инноваций, информационных технологий, креативных индустрий, обрабатывающих производств, индустрии гостеприимства, бытовых услуг, дополнительного образования детей и взрослых, спорта, сбора и переработки отходов, ремонта автотранспортных средств, строительных работ. Размер поддержки одного предпринимателя – до 300 тысяч рублей», – рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Гранты можно потратить на аренду и ремонт помещений, приобретение оборудования и сырья, оформление результатов интеллектуальной собственности. Ещё одно обязательное условие – нужно пройти бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности в региональной сети центров «Мой бизнес», которая работает в крае в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Ближайшее очное обучение пройдёт в Красноярске (ул. Матросова, 2) с 19 по 21 июля. Зарегистрироваться можно по телефону 8-800-234-0-124, а также заполнив форму и направив её на электронную почту: vopros@mb24.ru. Заявки принимаются до 14.00 18 июля. Кроме того, помимо очного обучения в течение года для удобства жителей городов и районов края запланированы и онлайн-курсы.