Начни с себя!

В понедельник в спортхолле «Айка» неравнодушные норильчане и их идейные товарищи из других городов присутствия компании «Норникель» вышли на старт в экологическом «забеге», который продлится четыре месяца. За семь лет существования марафона в нём приняли участие более 5500 человек в составе 316 команд, которые провели 360 экоакций. Только в этом году зарегистрированы 176 проектных команд, в которые вошли 1260 волонтёров из Норильска, Дудинки, Мончегорска, Саратова, Читы и Красноярска. В одном только Норильске их более 430 человек, что почти на 100 больше, чем в 2021 году.

В приветственном слове директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин подчеркнул, что за время своего существования экомарафон стал заметной точкой на карте волонтёрства России:

– Вы, наверное, знаете, что Мончегорск является столицей корпоративного волонтёрства. Это говорит о том, что мы развиваемся очень мощно, делаем большие правильные дела. Наверное, самое главное, что благодаря участию в экомарафоне меняетесь и вы сами, изменяя окружающий мир. Поэтому мне хочется пожелать всем удачи, успехов, новых ярких достижений и проектов в этом марафоне. И пусть победит лучший, но удачливыми будут все!

Наградой для победителей марафона, в число которых войдут 50 лидеров команд и 10 лидеров– коммуникаторов, станет участие в экосаммите «Сибирская перспектива», который пройдёт осенью в фан–парке «Бобровый лог» в Красноярске. В дополнение к возможности бесплатно получить знания и навыки проектной деятельности, каждой команде компания выделит по 100 тысяч рублей на «ЭкоДело», которое станет четвёртым этапом марафона. В этом году усилены акценты на межрегиональные инициативы в рамках новой программы «Зелёный конструктор». Это значит, что грантовая поддержка будет больше, если команды смогут реализовать кросс–функциональные проекты между городами и волонтёрами.

Как рассказала начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Наталья Дунаева, участники марафона за семь лет научились объединять схожие по тематике идеи и этим усиливать как человеческие, так и финансовые ресурсы. В результате на свет появляются масштабные и эффективные проекты, которые приносят пользу на протяжении многих лет. Ярким тому примером служит мастерская «Плавь пластик», в создании которой в 2019 году приняли участие четыре команды: «Корюшка», «ЭКОрка», «Экоэнергетики» и «Розовые устрицы». Однако не стоит забывать, что главной мотивацией для волонтёров есть и будет очистка Арктики от загрязнений прошлых лет и создание правильных экопривычек.

– Мне кажется, что самый главный резон экомарафона для компании — это осознанная жизнь людей, принятие на себя ответственности за состояние экологии, — говорит Наталья Дунаева. — «Норникель» очень многое делает, развивая большие экологические проекты. Но ведь экология — это не только про промышленные выбросы. Это мир вокруг нас, наши дворы, рациональное потребление ресурсов. Для компании важно быть в связке с людьми, объединять их, формируя сообщество, которое является проводником её главных идей и ценностей. Это позволяет выстраивать горизонтальные связи, вовлекать активных горожан в свою деятельность. То есть это сообщество, которое является неким драйвером.

Добро не любит тишину

Немаловажной частью четырёхмесячной командной работы для участников «ПонесЛось!» станут арктические уроки. Причём не пассивное усвоение материала, а обучение технологиям разработки и проведения таких уроков, чтобы каждый волонтёр мог сам распространять полученные знания. В этом марафонцам помогут друзья из просветительского благотворительного фонда «Заповедное посольство».

Директор по развитию фонда Ксения Гаспарян поприветствовала собравшихся в «Айке» по видеосвязи из Москвы:

– Мне очень приятно, что огромное количество волонтёров и сама компания работают в этих суровых природных зонах, которые тем не менее не остужают тепло волонтёрских сердец. Очень здорово, что в этом году акцент сделан именно на арктические зоны, чтобы показать их уязвимость. Наши проекты должны быть направлены на сохранение биоразнообразия. И здесь важна творческая составляющая. Мы будем через арктические уроки говорить о том, где мы живем и какова наша личная ответственность за эти территории. Арктика в наших руках. Именно ваше тепло так нужно в регионах, где не хватает природного тепла.

В том, что о благотворительности и волонтёрстве необходимо рассказывать как можно больше и чаще, убеждён амбассадор марафона–2022, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне телеведущий и спортивный комментатор Алексей Ягудин. При этом, что парадоксально, сам он предпочитает не распространяться лишний раз в интервью о своём участии в благотворительных акциях. Как он признался журналистам, у него есть какое–то внутреннее ощущение, что ты делаешь правильное дело, однако это вовсе не повод выпячивать себя, зарабатывая плюсы к общественной популярности. Но надо как–то себя пересилить, перестать стесняться и как можно больше говорить о волонтёрской работе, тем самым вовлекая новых участников, считает спортсмен.

– Ты должен сам дойти сердцем, головой, чтобы понять: нужно прежде всего начать с себя, чтобы что–то поменять, — уверен Алексей Ягудин. — Я рад, что дошёл до осознания всего позитивного и доброго, что есть в волонтёрском движении. И своих двух дочерей я хочу воспитать достойными людьми с чувством ответственности за окружающий мир.

Вместе с норильскими активистами Алексей Ягудин принял участие в обустройстве сквера перед спортхоллом. Добровольцы высадили бархатцы и кусты сирени, кизильника и спиреи в декоративные вазоны. А чтобы о подобных акциях рассказывать интересно и креативно, для коммуникаторов команд в рамках марафона состоятся мастер–классы по SММ–продвижению. Собственно, первый этап экомарафона и заключается в создании командами своей визитной карточки, яркой и запоминающейся.

Как сделать мир прекрасным

Среди активистов, собравшихся на открытие экомарафона, были люди самых разных возрастов, но в большинстве своём это, конечно, молодёжь, энергичная, неравнодушная. Мы пообщались с капитаном команды «Зелёный полюс» Анастасией Сабашковой, которая влилась в движение марафонцев два года назад. В их команде из шести человек есть и коллеги по работе, и идейные товарищи, и члены семьи. Все они объединены одной общей целью — сделать мир прекраснее, а природу Таймыра — чище.

– С идеей для проекта мы определились ещё задолго до начала нового сезона экомарафона, — рассказывает Анастасия. — Совместно с командами «Живой Север» и «Зелёный крокодил» мы продолжим уже полюбившуюся жителям города экологическую акцию #Подбросьдогорода. Волонтёры выезжают в излюбленные места отдыха норильчан и убирают там мусор, оставленный недобросовестными горожанами. Кроме уборки, мы стараемся приобщать жителей города к правильному экологическому поведению. Так, в магазинах и на заправках команда проекта размещает бесплатные мешки с логотипом акции и инструкцией, как внести посильный вклад в улучшение экологии города. Также мы инициируем установку контейнеров для мусора в местах входа в природные зоны отдыха и выхода из них. Ещё мы встречаемся с автовладельцами и продвигаем идею о том, что подбросить до города мешок мусора, оставленный волонтёрами на обочине дороги, — благое дело, требующее минимума усилий.

Команда «Чистый след», неизменный костяк которой составляют Елена Цымбалюк и Наталья Антясова, в прошлые годы также концентрировала своё внимание на уборке мусора в районе Красных Камней. В этом году, обновив состав команды, волонтёры расширили горизонты своих экодел. В задумках — обустроить на озере Долгом причал, пешую и велотропу вокруг водоёма. А главное — установить на пляжах агитационные плакаты «Оставь за собой чистый след», с оборотной стороны которых разместят мусорные пакеты для отдыхающих. Чем больше будет возможностей для культурного отдыха, тем выше будет осознанность граждан, уверены волонтёры.