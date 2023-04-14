Надо ехать!

Мы такие разные

«Таймыр неизведанный» — эту фразу часто используют авторы немногочисленных статей и книг о нашей территории, дабы придать загадочности и привлекательности самому большому полуострову России. Но, как показывает практика, это не просто красное словцо, а самый что ни на есть факт. Давайте признаемся, для большинства норильчан Таймыр начинается и заканчивается его столицей — Дудинкой, где за всю свою жизнь на Севере бывал далеко не каждый горожанин. Да что там Дудинка? Водопад Красные Камни, который находится всего в пяти километрах от горнолыжной базы, тоже многие видели только на фотографиях. Вы сейчас удивились, что у нас есть водопады? Тогда получайте ещё порцию счастья: Плато Путорана, горы Бырранга, мыс Челюскин, залив Терезы Клавенес, острова Комсомольской Правды, пролив Свободной Кубы, бухта Кожевникова в конце концов! Завершу свою нравоучительную лекцию «масштабным» фактом: площадь полуострова Таймыр — 400 000 км2. (Выдохнула!)

А вот Агентство развития Норильска при поддержке администрации города и компании «Норникель», видимо, согласны с тем, что для огромного количества людей Таймыр — это всё ещё одно большое белое пятно, и решили презентовать нашу территорию вкусной, приятно пахнущей, стильно одетой, красочно описанной и проиллюстрированной, музыкальной и танцевальной, а также экстремальной, этнической, легко и тяжело проходимой и проплываемой, в общем, очень интересной и перспективной.

Выставка «В центре Таймыра» — первое масштабное мероприятие туристической отрасли, проводимое в Норильске. В течение недели жители и гости города изучали продукты и услуги, предлагаемые загадочной территорией.

– Формат этой выставки позволяет увидеть и даже пощупать то, на чём можно отправиться в путешествие по Таймыру, с каким снаряжением, в какой инфраструктуре жить, — пояснил Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска. — Но главное, здесь лицом к лицу можно познакомиться с профессионалами — любителями своего дела, которые представляют готовые туристические маршруты. Поверьте, на Таймыре можно круглый год заниматься разными активностями. Как показывает статистика, туристический поток на Таймыр за последние три года вырос в четыре раза — это двенадцать с половиной тысяч человек в год. Да, туры у нас недешёвые, логистика сложная, но само таинство Таймыра, его природа и люди манят гостей со всех уголков страны.

Не только самолётом

На выставку со своими предложениями вышли 16 туроператоров и экскурсионных бюро, представляющих Таймыр. Казалось бы немного, однако их маршруты далеки от традиционного санаторного времяпрепровождения, чем и прекрасны. Например, этнотуры от, пожалуй, основоположников этого направления на нашей территории — Таймырского краеведческого музея, и подхватившей этот флаг ненецкой общины «Харп». Многочисленные трекинги на плато Путорана; поездки на озёра, включая нашу визитную карточку — озеро Лама; несложные сплавы по рекам Валёк и Листвянка; большие экспедиции по полуострову, даже в отдалённый и прекрасный Хатангский район; альпинистские горные восхождения. Для спокойного туриста подойдут экскурсии по Норильску и его окрестностям, включая посещение промышленных объектов, — это направление сегодня продвигают минимум семь организаций. Для любителей водных приключений — тоже весомый список предложений, начиная с простых экскурсий по рекам, продолжая рыбалкой на Енисее и заканчивая подлёдным дайвингом, экстремальными холодовыми заплывами и, казалось бы, совсем южным и пляжным сапсёрфингом. А поколесить по нашим широтам можно на снегоходах, джипах, квадроциклах и мотоциклах хард эндуро.

– Мы абсолютные новички на этом рынке, — делится Алексей Зейкан, организатор водных экскурсий и рыбалки на Енисее. — Эта весна — наш первый сезон. Сейчас у нас один рабочий тур — зимняя рыбалка. На хорошо проходимой технике мы доставляем клиентов на реку, предоставляем снасти, можем сами пробурить лунку, проведём мастер–класс, раскроем некоторые рыбацкие секреты, сварим уху из пойманной рыбы или сделаем рубанину из корюшки. Если у гостей нет подходящей одежды, предоставим и её. Сегодня среди наших клиентов не только мужчины, женщины тоже очень азартны, а рыбалка, несмотря на стереотипы, — живой и увлекательный процесс. Летом запускаем второй тур — прогулки по реке Дудинке к нашим водопадам. Там можно будет половить щуку. Наша маленькая компания, как практически у всех здесь, началась именно с хобби, ведь мы сами очень любим рыбалку. Мы верим в Дудинку: там есть на что посмотреть, а её окрестности — вообще кладезь предложений. Нам хочется, чтобы к нам приезжали люди. Наши клиенты — это и норильчане, и гости из других городов. Дудинцы сами выезжают порыбачить, их этому учить не надо. Так что приезжайте к нам, тем более в эти выходные на Енисее пройдёт фестиваль по ловле корюшки. Будет интересно, встретим, как добрых друзей.

Таймырский стиль

На выставке придали новое звучание поговорке «Северянин не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается». И стильно — добавили организаторы и предоставили подиум начинающим и уже опытным, но пока неизвестным модельерам Норильска и Дудинки. Впрочем, в эту компанию хорошо вписался и новосибирец.

– Я родился и всю жизнь прожил в Талнахе, — рассказывает Сергей Колягин, основатель бренда Tundraonelove. — Три года назад переехал в Новосибирск и уже там открыл небольшой цех, решив создать свой бренд. Tundraonelove — это худи и кепки с изображением северной флоры, фауны и гор. В будущем запустим серию с орнаментами коренных малочисленных народов Таймыра. Серьёзно подходим к цветовой гамме, давая палитре даже свои имена. Например, «мишка», «морошка», «ягель», «закат». Последний такой фиолетовый, морозный. При этом Tundraonelove — это не столько про одежду, сколько про популяризацию Норильска и Таймыра. Про его культуру, природу, знания, которые хранит эта территория. Я 20 лет своими ногами ходил по этой земле, и мне хочется о ней рассказывать. Для этого ищем хороших амбассадоров, которые будут нас представлять. Например, Егор Посохин, он тоже родился в Талнахе, а сегодня это топовый мировой спортсмен, атлет команды RedBull по акропарапланеризму; альпинист Андрей Хилин, который в декабре с нашим флагом поднялся на Эльбрус. Мы делаем качественный продукт, просто не хочется, чтобы норильчанам было за нас стыдно. На этой выставке я даже специально купил книгу «Живая природа Таймыра» местного издательства, в которой подробно рассказывается о ландшафтах, водоёмах, водном мире, растениях, животных, птицах и насекомых Таймыра. Будем черпать знания и с этих страниц, у нас есть чем вдохновляться.

– Мне показалось, что в Норильске вообще нет прикольных логотипов, — признаётся Мария Никитич, создатель бренда «Городской мерч со смыслом». — Обидно, что наша сувенирная продукция — это исключительно изображение белого медведя на гербе и фотографии города на кружках. Мне кажется, это очень скучно, потому что у Норильска много крутых смыслов, которые понятны людям, родившимся здесь и прожившим на этой территории всю жизнь. Я пытаюсь вытаскивать все эти тонкие штучки и переносить их на футболки, тёплые толстовки и свитшоты. Например, надписи «Норильск в сердце и в лёгких», «Норильск — город эротичной широты 69», «Вечная МЕРЗЛОТА любовь» или Retro Norilsk Girl с изображением нашего легендарного мороженого в ванночках. Эти смыслы лежат на поверхности, но почему–то на них мало кто обращает внимание. Я не дизайнер, но мне хочется, чтобы ассоциации с Норильском не ограничивались словами «далеко, холодно и газ». Мой мерч — это послание, а одежда — форма, на которой я его несу. Ещё хочется, чтобы ко мне присоединялись ребята, которые мыслят, как я, не столько про одежду, сколько про нашу уникальность и умение её подчеркнуть. Мы уже работаем с девушкой–гончаром, она на керамику наносит городские фишки и истории. Должен присоединиться иллюстратор, который разработает стикеры о нас. Причём я не планирую стать крупным продавцом, моя история локальная, про правду и нашу самобытность.

А с оленем лучше...

Ещё одна ниша, которую решили представить на большой выставке, — это северная кулинария. Но организаторы отошли от традиционных строганины, сугудая и юколы — они–то точно в рекламе не нуждаются. А вот линейка кофе, мороженого и шоколада, например со вкусом оленины, требует серьёзной дегустации.

– Честно, я не боялась этого эксперимента, — признаётся Нина Федотова, создатель арктического мороженого и шоколада. — Просто я сама очень люблю необычные сочетания — кальян на томате, японское мороженое с рыбой и прочие нетривиальные сочетания. А ещё я уверена, что вкуснее наших рыбы и мяса нет ничего. Часто сталкиваюсь с тем, что многие норильчане не любят оленину, что для меня очень удивительно. Поэтому посредством такого вау–эффекта решила популяризировать местные продукты. Сейчас я использую северную ягоду, шоколад с рыбой и ягелем — уже на подходе, ну и, конечно, таймырская короночка — это олень. Здесь я впервые так широко представила свой продукт, пальцем у виска никто не крутил, напротив — все реагируют либо с любопытством, либо с желанием попробовать.

Так что берите на заметку: в Норильске продаётся мороженое с олениной, солью и чёрным перцем. Моя мама попробовала и сказала, что вкусно. В линейке меняется только топпинг — клюква и сабле, можжевельник, лимон и розмарин, а также гималайская соль и розовый перец. Запить это можно кружечкой вкусного кофе со стружкой мяса оленя. Я отведала — жива, здорова и довольна.

Что же касается туристического продукта Таймыра, то я приняла приглашение дудинских рыбаков и в ближайшие выходные поеду на Енисей ловить корюшку. Летний сезон открою массовым сплавом по реке Валёк, а там, глядишь, и по Северному морскому пути удастся пройти. Мне кажется, в портфолио любого заядлого путешественника обязательно должен значиться полуостров Таймыр. И желательно — крупными буквами!