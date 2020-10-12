Награда нашла своего героя

- Неожиданно - получить награду за спасение родного человека, - призналась Мария корреспонденту «Заполярной Правды». – Я вытащила из пожара своего дедушку, и уверена, что на моём месте так поступил бы каждый. Я не чувствую себя героем. Тем не менее я, конечно, рада, что меня наградили, – раньше я хотела стать врачом, а теперь мечтаю работать в МЧС, и, возможно, наличие такой медали поможет при трудоустройстве.

30 августа 2019 года рано утром в Машиной квартире начался пожар. Бабушка уже была на работе, а дедушка болел. Увидев дым, девушка выбежала на лестничную площадку и стала звонить в двери соседей. Понимая, что дедушка самостоятельно не выберется, она вернулась за ним. Причём пригодились знания, полученные на уроках ОБЖ в родной 36-й школе, – она попросила у соседей два мокрых полотенца.

- Дедушка крикнул мне: «Уходи, я вызову пожарных и выйду». Но разгорелось всё слишком быстро, из-за пластика появился чёрный дым, и я побоялась, что близкий мне человек задохнётся. К счастью, я успела вовремя и смогла за руку вывести его из квартиры, - рассказала Маша.

Всего же за разные заслуги наградили 14 норильчан. Так, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность артист Заполярного театра драмы Сергей Ребрий получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, его коллега Яков Алленов – почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Водителю НПОПАТ Константину Казакову присвоили звание «Заслуженный работник транспорта РФ». Учитель дудинской средней школы № 7 Валерий Шульмин удостоен знака отличия Красноярского края «За трудовые заслуги». Директор Агентства развития Норильска Сергей Миронов за вклад в развитие туризма на территории Красноярского края получил благодарственное письмо губернатора Красноярского края.

Награды вручал первый заместитель губернатора Красноярского края – руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

- Сама работа и жизнь в суровых северных условиях заслуживают наград. Здесь формируется особый норильский характер, и даже переезжая на материк, норильчане его сохраняют. Они навсегда остаются людьми, на которых можно опереться. Норильск был и остаётся нашим главным северным форпостом, и у него большое будущее, - сказал он.