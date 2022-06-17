Накануне Дня медицинского работника врач из Хатанги получила награду от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко
Накануне Дня медицинского работника врач из Хатанги получила награду от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко
Хрупкая женщина со стальным внутренним стержнем уже 45 лет бережёт здоровье жителей Хатангского района.
Она родилась в далёком 1948 году на самом краю света — в посёлке Сындасско Хатангского района. Анна Кожевникова уже и не помнит, кем мечтала стать в детстве, кажется, в небесной канцелярии изначально было решено, что она должна посвятить свою жизнь людям.
При этом судьба её была непростой: в 16 лет она осталась круглой сиротой, поэтому поддержки ни от кого не было; уезжая учиться в Красноярск, забрала с собой младшую сестру, чтобы та не попала в детский дом, и растила её сама, совмещая хлопоты с непростой учёбой в медицинском институте.
Её альма-матер — Красноярский государственный медицинский институт (сегодня университет). Из Хатангского района туда направился целый девичий десант, чтобы стать врачами. Анна Васильевна не только была прилежной студенткой, она заботилась о своих однокурсницах, которых отвлекали от учёбы соблазны большого города. Сегодня на Таймыре работает не один врач, который безумно благодарен Анне Кожевниковой за наставничество.
В 1976 году, получив диплом врача–терапевта, Анна Васильевна уехала работать в Хатангу, в свою единственную (за всю профессиональную деятельность) любимую Таймырскую районную больницу № 1. Через семь лет снова пришла в КрасГМУ, решив сменить специализацию на врача–офтальмолога.
Сегодня Анну Васильевну Кожевникову — лучшего «глазного врача» Хатангского района — знают все жители. Хрупкая женщина со стальным внутренним стержнем, бесстрашная, отзывчивая, профессионал в своём деле, она всегда была рядом со своими пациентами. В составе туботряда объехала все отдалённые посёлки Хатангского района, дежурила ночами, после трудовой смены бежала по домам нуждающихся в её помощи. Её домашний телефон разрывается от звонков и днём, и ночью, некоторые хатангчане, не дожидаясь приёма, просто идут к ней домой за лечением, консультацией и поддержкой.
В этом она вся — Анна Кожевникова никогда не отказывает людям, причём помогает не только по своему профилю — спасает словом, делом, поднимает со дна сдавшихся, наставляет на верный путь.
Люди, которым она помогла, называют её своей тётей и бабушкой, что всегда жутко раздражало её родных детей. Сегодня, будучи взрослыми людьми, они понимают, что врач не принадлежит себе, он для всех, для каждого.
В 2020 году, когда пандемия коронавируса охватила весь мир, Анне Кожевниковой был 71 год — возраст группы риска. Родные звонили ей и буквально кричали в трубку: «Бери отпуск! Уходи на пенсию! Да хоть увольняйся!» А она спокойно отвечала: «Как вы себе это представляете? Я человек в белом халате. Ни врачебный кодекс, ни мой личный мне этого не позволяют». Она так и отстояла два ковидных года на посту.
Сейчас Анне Васильевне Кожевниковой 73 года, 45 из которых она отдала медицине, а ещё она мама трёх дочерей, бабушка четырёх внуков и действующий сотрудник Таймырской районной больницы № 1. Последние несколько лет меняющееся руководство медучреждения буквально умоляет её не уходить на пенсию, ведь тогда целый район останется без профильного специалиста. Врач–офтальмолог скромно (это её самая яркая черта) отвечает: «Хорошо, ещё поработаю, ещё помогу».
В День медицинского работника Анну Кожевникову наградили почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации с личной подписью министра Михаила Мурашко.
А редакция газеты «Заполярная Правда», её родные и все те, кому она посвятила всю свою профессиональную жизнь, желают ей одного — не болейте, доктор! Низкий поклон за всё!