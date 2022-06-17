Накануне Дня медицинского работника врач из Хатанги получила награду от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко

Она родилась в далёком 1948 году на самом краю света — в посёлке Сындасско Хатангского района. Анна Кожевникова уже и не помнит, кем мечтала стать в детстве, кажется, в небесной канцелярии изначально было решено, что она должна посвятить свою жизнь людям.

При этом судьба её была непростой: в 16 лет она осталась круглой сиротой, поэтому поддержки ни от кого не было; уезжая учиться в Красноярск, забрала с собой младшую сестру, чтобы та не попала в детский дом, и растила её сама, совмещая хлопоты с непростой учёбой в медицинском институте.

Её альма-матер — Красноярский государственный медицинский институт (сегодня университет). Из Хатангского района туда направился целый девичий десант, чтобы стать врачами. Анна Васильевна не только была прилежной студенткой, она заботилась о своих однокурсницах, которых отвлекали от учёбы соблазны большого города. Сегодня на Таймыре работает не один врач, который безумно благодарен Анне Кожевниковой за наставничество.

В 1976 году, получив диплом врача–терапевта, Анна Васильевна уехала работать в Хатангу, в свою единственную (за всю профессиональную деятельность) любимую Таймырскую районную больницу № 1. Через семь лет снова пришла в КрасГМУ, решив сменить специализацию на врача–офтальмолога.

Сегодня Анну Васильевну Кожевникову — лучшего «глазного врача» Хатангского района — знают все жители. Хрупкая женщина со стальным внутренним стержнем, бесстрашная, отзывчивая, профессионал в своём деле, она всегда была рядом со своими пациентами. В составе туботряда объехала все отдалённые посёлки Хатангского района, дежурила ночами, после трудовой смены бежала по домам нуждающихся в её помощи. Её домашний телефон разрывается от звонков и днём, и ночью, некоторые хатангчане, не дожидаясь приёма, просто идут к ней домой за лечением, консультацией и поддержкой.

В этом она вся — Анна Кожевникова никогда не отказывает людям, причём помогает не только по своему профилю — спасает словом, делом, поднимает со дна сдавшихся, наставляет на верный путь.

Люди, которым она помогла, называют её своей тётей и бабушкой, что всегда жутко раздражало её родных детей. Сегодня, будучи взрослыми людьми, они понимают, что врач не принадлежит себе, он для всех, для каждого.

В 2020 году, когда пандемия коронавируса охватила весь мир, Анне Кожевниковой был 71 год — возраст группы риска. Родные звонили ей и буквально кричали в трубку: «Бери отпуск! Уходи на пенсию! Да хоть увольняйся!» А она спокойно отвечала: «Как вы себе это представляете? Я человек в белом халате. Ни врачебный кодекс, ни мой личный мне этого не позволяют». Она так и отстояла два ковидных года на посту.

Сейчас Анне Васильевне Кожевниковой 73 года, 45 из которых она отдала медицине, а ещё она мама трёх дочерей, бабушка четырёх внуков и действующий сотрудник Таймырской районной больницы № 1. Последние несколько лет меняющееся руководство медучреждения буквально умоляет её не уходить на пенсию, ведь тогда целый район останется без профильного специалиста. Врач–офтальмолог скромно (это её самая яркая черта) отвечает: «Хорошо, ещё поработаю, ещё помогу».

В День медицинского работника Анну Кожевникову наградили почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации с личной подписью министра Михаила Мурашко.

А редакция газеты «Заполярная Правда», её родные и все те, кому она посвятила всю свою профессиональную жизнь, желают ей одного — не болейте, доктор! Низкий поклон за всё!