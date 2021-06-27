В Норильске будет создана молодёжная коллегия при главе города

Градоначальник отметил, что в недавней стратегической сессии по социально-экономическому развитию Норильска приняли участие более 300 молодых норильчан. И основные предложения о развитии города поступали именно от молодёжи.

Важным стало заявление главы города о создании Молодёжной коллегии.

«Я принял решение создать Молодёжную коллегию при главе города. Это будет совершенно новый общественный орган, который будет плотно взаимодействовать со всеми структурами администрации, вникать во все наши вопросы, предлагать и реализовывать новые проекты. Внутри Молодёжной коллегии будут созданы комиссии по различным направлениям: спорт, культура, ЖКХ и так далее. Я дам поручение всем структурам администрации, чтобы они плотно взаимодействовали с членами Молодёжной коллегии, чтобы мы могли напрямую получать от молодёжи предложения, которые могут сделать жизнь нашего города лучше».

Дмитрий Карасев отметил, что Молодёжная коллегия сможет стать «карьерным лифтом» для молодых норильчан, которые хотят развивать город и проявят свои профессиональные качества. Молодёжная коллегия должна стать кадровым источником для администрации города.