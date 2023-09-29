Накануне из Таллина пришла печальная новость: не стало Людмилы Георгиевны Проскуряковой

Старожилы помнят, что именно Людмила Георгиевна в своё время создала организацию «Ассоциация деловых женщин», собравшую под своим крылом горожанок разных профессий, которые хотели быть полезны своей малой родине. Ещё один проект, реализованный Людмилой Проскуряковой, – Центр семьи «Норильский», который и сегодня помогает всем, кому нужна помощь в решении семейных вопросов, и тем, кто оказался в сложной ситуации.

В этом и была вся Людмила Георгиевна – всегда неравнодушная к чужой беде, она стремилась помочь тем, кто в этом нуждается, не только мудрым советом, но и делом. Это стало одной из причин избраться депутатом горсовета – тогда, в 2001 году, она получила поддержку норильчан и уже как народная избранница продолжила свою деятельность по оказанию помощи семьям. Заручившись одобрением коллег по депутатскому корпусу и губернатора Красноярского края – тогда регион возглавлял Александр Хлопонин, – Людмила Проскурякова и смогла открыть Центр семьи.

За 11 лет работы в депутатском корпусе Норильска Людмила Георгиевна инициировала принятие десятков решений в сфере важных социальных вопросов, прежде всего касающихся поддержки семей. Коллеги всегда говорили о ней: если что-то решила, обязательно своего добьётся.

Именно такой и запомнилась Людмила Проскурякова всем, кто её знал, – активной, иногда жёсткой и бескомпромиссной, если это было нужно для дела, но всегда с огромным добрым сердцем, любви в котором хватало не только на родных и близких, но и для всех, кто в ней нуждался.

Коллектив и депутаты городского Совета Норильска выражают искренние соболезнования родным и близким Людмилы Георгиевны Проскуряковой. Мы навсегда сохраним в своих сердцах память об этом удивительном и чутком человеке.