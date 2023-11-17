МАУ ИЦ «Норильские новости»

Накануне на автодороге Норильск – Алыкель столкнулись сразу четыре автомобиля

Накануне на автодороге Норильск – Алыкель столкнулись сразу четыре автомобиля

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Накануне на автодороге Норильск – Алыкель столкнулись сразу четыре автомобиля

Как сообщают в норильской Госавтоинспекции, ДТП произошло в вечернее время на первом километре автодороги.

Накануне на автодороге Норильск – Алыкель столкнулись сразу четыре автомобиля

По предварительным данным известно, что водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны Норильска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Nissan Wingroad и Toyota RAV4, которые двигались во встречном направлении. В результате столкновения автомобиль Nissan зацепил автомобиль Kia Rio.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля Nissan. Его с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

В автобусе в момент аварии пассажиров не было. Также необходимо отметить, что все участники автоаварии были пристёгнуты ремнями безопасности, благодаря чему тяжких последствий удалось избежать.

Видео автоаварии по ссылке.

17 ноября в 11:22 670
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