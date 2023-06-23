Накануне на площади Памяти Героев норильчане почтили память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны

«Подвиг наших предков — это тот достойный пример, который всегда будет для нас источником духовной силы и патриотизма, неослабевающего стремления укреплять могущество России. Бесконечная благодарность всем, кто в данный момент отстаивает страну во имя жизни, мира и добра», — написал в своём Telegram-канале глава города Норильска.

Кроме того, в 16.15 по местному времени на одну минуту город замер. Горожане склонили головы и вспоминили родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века.

Никто не забыт, ничто не забыто!