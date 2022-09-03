Накануне нового учебного года ЗГУ и «Норникель» организовали экскурсию для студентов

Студенты своими глазами увидели, ради чего стоит хорошо учиться. С перспективами производственной практики и последующего трудоустройства их познакомил рудник «Скалистый».

Встречал потенциальных сотрудников сам директор рудника Андрей Цымбалов. В своем плотном графике выпускник Норильского индустриального института нашёл время на то, чтобы рассказать не только о предприятии, но и о личном опыте карьерного и профессионального роста:

- Мечтал стать пилотом самолёта. Но не прошел медкомиссию — на занятиях хоккеем мне два раза ломали переносицу. С неба спустился под землю и ни о чём не жалею!

Андрей Цымбалов учился в НИИ по системе «завод-втуз». Это когда месяц сидишь за партой и месяц трудишься. К пятому курсу в свободное от учёбы время студенты уже имели право руководить сменой. Пройдя путь от мастера до заместителя директора рудника «Таймырский», Андрей Анатольевич уехал в Красноярск. Но вернулся в Норильск, потому что «звал Север, звала гора». По его словам, рудник «Скалистый» он возглавил в сложный период его отделения от «Комсомольского». Сам формировал коллектив, при нём новое подразделение Заполярного филиала стало самым перспективным инвестиционным проектом «Норникеля».

Рудник в значительной мере определяет перспективу развития минерально-сырьевой базы компании. В соответствии с концепцией развития «Норникеля» объёмы добычи на нём к 2030 году должны увеличиться по богатой руде — с 2,8 млн до 4 млн тонн в год. По расчётам обеспеченность запасов находится на уровне 40–45 лет.

Рудник «Скалистый» укомплектован современными средствами автоматизации и необходимым количеством горнопроходческой техники. Здесь реализуется проект по автономному управлению шахтными автосамосвалами. Он направлен на увеличение объёмов добываемой руды, при этом повышается безопасность горных работ. Также внедрена автоматизированная система управления горными работами, которая доводит сменное задание до каждого работника и обеспечивает контроль его исполнения онлайн. Также в начале 2022 года на руднике открылся Центр планирования и контроля выполнения горных работ. Он позволяет круглосуточно в режиме реального времени следить за выполнением работ, а также планировать горные работы на разных временных горизонтах.

С этими и другими передовыми решениями предприятия студенты познакомились на экскурсии в «мозговом центре» планирования, организации и контроля ведения горных работ.

– Это довольно интересный опыт — попасть на самый молодой, но прогрессивный рудник. Увидели много интересного. Было много новых понятий, с которыми нам ещё предстоит познакомиться. Большое впечатление произвел директор. Рассчитываем, что и мы в будущем тоже сможем впечатлить своим послужным списком, — поделились эмоциями студенты Степан Шуткин и Вячеслав Коробейников.

Первокурсник Вячеслав Коробейников, кстати, приехал на учёбу в Норильск из Красноярска и хочет сделать карьеру в «Норникеле». А Степан Шуткин, наоборот, решил не уезжать из Норильска, как это делают многие выпускники.

Для студентов показательна была история выпускника ЗГУ Ивана Вебера (он был выпускником НИИ):

– Преподаватели университета дали мне хорошие знания, а на производственной практике я их закрепил. После мне предложили остаться в штате рудника. И вот уже два месяца работаю инженером по планированию горных работ. Мы собираем и анализируем информацию по прошедшей и будущей работе, планируем, контролируем выполнение.

Директор «Скалистого» Андрей Цымбалов высоко оценивает уровень знаний студентов ЗГУ и уровень подготовки преподавателей:

– Нам очень нужны грамотные специалисты. Сегодня те цифровые автоматизированные технологии, которые внедряют не только на наших рудниках, но и на других предприятиях, требуют особого внимания при монтаже и обслуживании. Нам, прежде всего, нужны горняки. Сегодня со студентами обсуждали, что ненужных предметов не бывает. Если ты горняк, ты должен знать и механику, и энергетику, и автоматизацию. Поэтому учиться надо хорошо, а мы потом будем дальше развивать сотрудников, которые к нам придут. Сейчас мы работаем не только со студентами, но и со школьниками. Есть молодые работники из семейных династий горняков, которые уже привыкли к нашему климату и знакомы с предприятием.

– Это новый виток сотрудничества Заполярного университета и компании «Норникель», — рассказал и. о. ректора ЗГУ Евгений Голубев. — Мы заслуженно гордимся своими выпускниками — это инженеры и управленцы на высоких позициях. Уверен, такие встречи могут дать верный ориентир молодым людям, и кто-то из студентов точно скажет: «Я тоже хочу стать таким», увидит осязаемую цель в учебе. Если в первый день тебя на производстве встречает руководитель и говорит, что двери предприятия открыты для студентов, то многие внутренние барьеры стираются, становится проще приходить с инициативой по проектами и с прочими вопросами.

А встречаться есть с кем. Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова возглавляет выпусник НИИ Виталий Муравьёв; Норильский промышленный транспорт — Вячеслав Кудашкин.

– Благодарен нашим известным выпускникам за то, что с теплом откликнулись на инициативу и дали напутствия первокурсникам, — отметил Евгений Голубев. — Это значит, у нашего вуза особая внутренняя культура и идентичность. Рассчитываю, что это станет традицией.