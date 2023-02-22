Накануне Президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию

«Как всегда, Владимир Владимирович системно и взвешено показал исторические задачи, которые стоят сегодня перед Россией, перед всем российским народом, – подчеркнул Алексей Додатко. В Послании нашли отражение вопросы геополитики, а точнее глобального противостояния Запада России и её союзникам, и последствия этого для нашей внутренней политики. Были указаны государственные приоритеты в социальной сфере, которые касаются участников специальной военной операции и членов их семей, а именно — создание специального фонда. Прозвучало обращение к крупному бизнесу, который должен положить в основу своей стратегии национальные интересы страны. Послание Президента формирует конкретные задачи, стоящие перед государственными органами, бизнесом, общественностью, а с другой стороны, конечно же, воодушевляет и направляет всех нас».

Своё мнение о Послании Президента высказала председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Людмила Магомедова: «Послание лидера государства к парламенту считаю программным документом, выражающим видение Президентом стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Традиционно во многом Послание сосредоточено на внутренней политике. В первую очередь, это поддержка участников спецоперации, противостояние санкциям Запада и социально-экономическое развитие России».