Накануне старта шестидневной экспедиции по отдалённым посёлкам Таймыра в АРН прошла встреча с её участниками

Первый заместитель директора Агентства развития Норильска Константин Горбунов отметил, что полученные в ходе экспедиции знания и опыт помогут найти на Таймыре новые интересные локации. Он выразил благодарность местным исследователям, а также администрациям Норильска и Таймырского муниципального района.

Затем слово передали Владимиру Чукову - путешественнику, почётному полярнику, резиденту экспедиционного центра «Арктика». Он обратился к участникам экспедиции по видеосвязи:

- Дорогие друзья, мне хочется сказать несколько напутственных слов перед тем, как вы начнёте новую экспедицию по труднодоступным посёлкам. Хочу пожелать вам успехов, новых находок, желаю вернуться с результатами, которые помогут нашим учёным и нам самим сделать необходимые выводы - с тем, чтобы мы лучше понимали, как живут сегодня коренные жители Крайнего Севера, как им удаётся в нынешних условиях не утратить свою самобытность. Надо определить, чем мы можем быть полезны в том, чтобы люди, которые веками населяли Таймыр, сохраняли свои обычаи, культуру, язык. Это очень важно для нашей большой страны. Я также хочу поблагодарить всех, кто помог организовать эту экспедицию. Это и компания «Норникель», и АРН, и агентство по туризму Красноярского края, и Объединённая дирекция Заповедников Таймыра, и множество неравнодушных людей, которые занимаются краеведением. Такие экспедиции необходимо проводить как можно чаще, следить за тем, как меняются условия для коренных народов Севера, за тем, как живут русские поселения, которые образовались ещё в 1917-1918 годах. Удачи вам.

Анастасия Король, заместитель директора АРН, руководитель направления «Развитие туризма», рассказала, что в июле запланировано посещение всех посёлков, расположенных на берегу Енисея от Дудинки до Диксона. Также она представила участников экспедиции.

Павел Макаров - представитель команды Богдана Булычева, арктического путешественника. Эта команда будет освещать всё, что происходит во время экспедиции, на федеральном уровне.

Денис Гаськов - блогер, многие видели его фотографии, запечатлевшие ледоход в Дудинке в этом году.

Артур Агафонов входит в команду Press Pass. Её участники написали путеводитель по Таймыру и Норильску.

Василиса Матюшкина - журналист, по итогам путешествия она представит мини-сериал о том, что увидят и узнают его участники.

Лариса Стрючкова - известный краевед, представитель Объединённой дирекции Заповедников Таймыра. Она выступит в качестве экскурсовода.

Виктор Прокопенко - учёный-этнограф. Евгения Филиппова - сотрудник экоцентра «Заповедники». Сотрудники экоцентра помогают в разработке мастер-плана туркластера «Арктический». Василий Мороз - представитель музея Норильска. Ксения Гаврилова и Вера Васильева - этнографы, сотрудники Центра социальных исследований Севера.

Бэлла Чуприна представляет Таймырский краеведческий музей, Василий Батагай - Таймырский дом народного творчества.

Команда, создавшая коллаборационную коллекцию «Север», - Леонид Потехин, Елена Гусина, Дарья Заборина, Ольга Барсова.

Представители Агентства по туризму Красноярского края - Анастасия Кушнерова и Юрий Тюрин.

Руководитель экспедиции - Анна Рогальская.