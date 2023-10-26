Накануне свой 96-й день рождения отпраздновал почётный житель Норильска Дмитрий Конопля

«Поздравляю Вас с днём рождения! Дай бог Вам здоровья, успехов, всего самого наилучшего. Рад, что Вы в добром здравии», — поздравил именинника Дмитрий Карасев и вручил памятные подарки.

Дмитрий Конопля поблагодарил градоначальника за поздравления и пригласил присоединиться к чаепитию, отметив, что всегда рад таким тёплым встречам.

Дмитрий Конопля родился в селе Бобрик Киевской области. С 14 января 1945 года по 30 ноября 1978 года проходил службу в рядах Советской армии.

С 1982 по 1998 год работал в структурных подразделениях «Норильского никеля» в штабе гражданской обороны комбината, пока не ушёл на пенсию.

Дмитрий Иванович награждён юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне, имеет удостоверение «Ветеран военной службы» и почётное звание «Ветеран труда России».

Многие встречи и тематические городские мероприятия, посвящённые Великой Победе, не обходятся без Дмитрия Ивановича, который, являясь непосредственным участником событий, не устаёт передавать знания об истории страны.