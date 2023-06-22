Накануне в России отметили День кинологических подразделений МВД России

Кинолог — одна из самых ответственных и интересных профессий. Сотрудники кинологического подразделения ежедневно несут службу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в аэропорту Норильска и морского порта Дудинка. Досматривают пассажирские и грузовые суда воздушного транспорта, ручную кладь и багаж пассажиров с целью обнаружения вещей и предметов, запрещённых к свободному обороту.

Каждый питомец в Таймырском ЛО МВД России работает по своему направлению. Для службы в полиции собаки проходят специальный отбор и подготовку. Они не должны быть пугливыми или агрессивными. Чтобы из щенка получился отличный служебный пёс, его вместе с наставником направляют в кинологическую школу, где с животными ежедневно проводят тренировки. Например, учат понимать не только голосовые команды, но и распознавать жесты. Затем напарники возвращаются в своё подразделение, где приступают к выполнению служебных обязанностей.

С начала текущего года сотрудниками самого северного кинологического подразделения в системе МВД России — кинологической группы Таймырской транспортной полиции осуществлено совместно со служебными собаками около 500 различных мероприятий: проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, а также и следственных действий.

Сотрудники Таймырского ЛО искренне поздравляют всех бывших и действующих специалистов-кинологов МВД России с профессиональным праздником!